史島汽車失竊行動組1周破2案 6人被逮

史島汽車失竊行動組取回了曼哈頓失竊的克莱斯勒休旅車。(警方提供)

史泰登島 汽車失竊行動組(SI GLA Operation)成立後成績斐然，該行動組本周宣布偵破了兩起汽車失竊案，取回兩輛失竊汽車，逮捕了六名盜車賊。

史島勤務指揮中心(Patrol Borough Staten Island)助理警司伽羅塔(Assistant Chief Joseph Gullota)介紹，在其中一起案件中，警方上月21日晚9時30分在水手碼頭區(Mariners Harbor)附近的高瑟爾橋(Goethals Bridge)截停並逮捕了兩女一男三名盜車賊，成功取回一部在曼哈頓 失竊的2023年克萊斯勒(Chrysler)Pacifica休旅 車。

警方表示，這部克萊斯勒車於去年12月7日下午，在曼哈頓西175街600號被偷走，51歲的車主在失竊前一天將車停在該地址附近街頭。失竊者報警後，史島汽車失竊行動組通過監視全市各區的監控錄像進行追蹤，最終成功發現了失竊汽車的行蹤。

上月21日，該行動組又在史島高速公路上成功逮捕一名竊車賊，18歲的萊斯(Tashawn Rice)。警方首先在史島北灘聖喬治碼頭附近的聖馬可街發現了一輛失竊汽車，2022年的現代汽車(Hyundai)Tucson。當警方試圖在交通燈前截停此車進行調查時，匪徒慌忙駕車逃逸。

警方紀錄顯示，萊斯飛車衝上史島高速公路，卻失控翻車。車上除了萊斯外，還有兩名年齡分別為15和17歲的男女。警方調查萊斯時，在他身上搜到了失竊的信用卡，萊斯被捕後被指控多項罪名。