跨年夜瘋狂駕車撞傷9人 男被控28罪

嫌犯阿勞伊於跨年夜散場期間駕車在曼哈頓中城瘋狂駕駛，撞擊多人多車，近日被控28項罪名。圖為他所駕駛的肇事車輛。(記者許君達／攝影)

2024跨年夜在曼哈頓 中城人流密集處瘋狂駕駛、撞傷九人的肇事司機阿勞伊(Mohamed Alaouie)日前被檢方起訴，他被控包括襲擊、魯莽行為以及非法持有藥物等共28項罪名。

阿勞伊於今年1月1日凌晨在自己的賓士轎車內毆打自己的女友，此後為逃避警察的問訊，他駕車從曼哈頓中城賓州 車站(Penn Station)附近瘋狂奔逃，沿途撞傷了包括警察和路人在內的九人、撞擊了多輛汽車、還撞翻一輛快餐車，最終衝入一間餐廳的門廊才被逮捕。

案發時正值時報廣場跨年活動散場期間，中城街道以及賓州車站附近人潮擁擠。曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)表示，阿勞伊的魯莽行動令無數歡度新年的市民及遊客陷入危險之中。

阿勞伊的瘋狂行為所幸未造成人命事故，但有多名受害人受傷。起訴書顯示，他的女友在他開車作案的過程中自行跳車，受到了清晰可見的皮肉傷；而被翻倒的餐車壓在下面的女演員博南斯(Carrie Bernans)傷勢最重，現在需要接受物理治療才能在無人攙扶的情況下行走。起訴書還透露，一名受害者腦震盪，還有一名受害者由於肘關節受傷，至今仍劇痛不止。

除魯莽駕駛外，阿勞伊還涉嫌非法持有毒品。在他被捕後，警方在他的車內搜出了16包可卡因，他的褲子內也有兩包可卡因。

阿勞伊被控28項罪名，其中包括六項一級襲擊罪(Assualt)、12項二級襲擊罪、三項二級駕車襲擊罪(Vehicular Assault)，以及嚴重駕車襲擊(Aggravated Vehicular Assault)、非法持有受管制物質(Criminal Possession of a Controlled Substance)和魯莽危害(Reckless Endangerment)等罪，其中26項均為重罪指控。