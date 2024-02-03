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「春之聲」新年音樂會 2月10、11日奏響紐約

記者范航瑜／紐約報導
第五屆紐約年度「春之聲」新年音樂會，將於10日、11日舉行。(主辦方提供)
第五屆紐約年度「春之聲」新年音樂會，將於10日、11日舉行。(主辦方提供)

第五屆紐約年度「春之聲」新年音樂會，將於10日(周六)在巴德學院費捨爾表演藝術中心(Fisher Center at Bard College)，及11日(周日)在曼哈頓林肯中心爵士樂中心玫瑰劇場(Rose Theater, Jazz at Lincoln Center)舉行，連續兩天均於下午3時開演。

第五屆紐約年度「春之聲」新年音樂會，將於10日、11日舉行。(取自巴德音樂學院美...
第五屆紐約年度「春之聲」新年音樂會，將於10日、11日舉行。(取自巴德音樂學院美中音樂研習院臉書)

本屆的新年音樂會，由巴德音樂學院美中音樂研習院和中國中央音樂學院主辦，旨在呈現具有年味和中國特色的音樂。巴德美中音樂研習院院長蔡金冬將擔任指揮，帶領巴德當代樂團。本屆音樂會還特別邀請到了二胡演奏家章海玥、笛子演奏家馮天石及民族管樂大師郭雅志參與演出。

音樂會將展現當代華人作曲家的新作。這些作品都是從不同地域音樂傳統和民俗獲得的靈感。蔡金冬表示：「我們從小熟悉的旋律成為音樂基因，不論身處何地，都能從這些旋律中獲得樂趣。」

音樂會以李煥之的「春節序曲」開幕，帶來濃厚陝北風情。葉小綱的「廣東音樂組曲」、張玹的「丟丟丟丟銅仔」等地方特色作品亦將亮相。下半場，王建民的「第六二胡狂想曲」和李昕艷為郭雅志創作的嗩吶協奏曲「神奇的土地」將進行世界首演。王丹紅最新創作的「山水歡歌」作為終曲，將為觀眾送上誠摯的節日之祝福。

活動還包括中國傳統樂器演示、民樂專業學生互動以及新春活動環節，將於每場演出開始前一小時在劇場大廳開放。

巴德當代樂團由國際音樂家組成，將與三位獨奏家合作演出。郭雅志精通嗩吶及多種管樂，曾獲得香港年度最佳藝術家獎等多項榮譽。馮天石是中央音樂學院民樂系笛子專業教師，曾多次在國際比賽中獲獎。章海玥為中央音樂學院博士研究生，曾獲中國音樂金鐘獎二胡比賽第一名。

感興趣的民眾可以通過網絡購票或致電(212)721-6500購票。直接到現場購票則可免手續費。詳情可參考：barduschinamusic.org/events/spring24。

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