羊頭灣車禍喪命華婦 家人陷困頓求助

鄺先生和子女到市議員韋娜芙辦公室求助。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林) 62歲華婦陳春燕，日前在羊頭灣(Sheepshead Bay)X大道交東16街的十字路口過馬路時，遭一輛皮卡撞倒，送院醫治無效過世。陳春燕的家人1月31日下午到羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)辦公室求助，辦公室承諾將協助他們申請喪葬補貼、住房補貼和政府樓 。

鄺先生和妻子陳春燕及女兒早些年的合影。(鄺先生提供)

陳春燕的丈夫，66歲的鄺先生以前在衣廠工作，剛剛退休，每月只有500月退休金 ，他們有一兒一女，也都沒有工作。女兒平時做一些義工，兒子剛大學畢業，還沒找好工作。平時，從事家庭護理的陳春燕是家裡的經濟支柱，她的去世給全家帶來了巨大的災難，一家人的生活頓時陷入了困頓之中。鄺先生說，他現在連每月1300元的房租都快交不起。

鄺先生已經把妻子的遺體運到了位於華埠 的寶福殯儀館，喪葬費需要9000元，他打算先讓親戚墊付。在親戚的幫助下，鄺先生正在向有關部門申請糧食券，並找到一名律師處理法律事務。

韋娜芙辦公室的華裔助理狄鐘琪，在詳細詢問了陳春燕家的情況後，表示將為鄺先生及其子女申請住房補貼，同時為他們申請政府樓，作為中期計畫。韋娜芙辦公室的資深社工詢問鄺先生一家的情況，將會幫助他申請政府6000元的喪葬補貼。

根據警方紀錄，上月21日下午4時左右，一輛2010年福特F150皮卡從X大道從東往西行駛，在X大道和東16街的十字路口，左轉進入東16街，撞上了從南往北在斑馬線上穿越X大道的陳春燕。陳春燕的身體當時被甩了出去，頭部和身體受到重創。急救人員趕到後，將陳春燕送進醫院接受救治，當晚7時27分，醫生宣告陳春燕傷重去世。

韋娜芙承諾將竭盡全力提供幫助，目前市交通局則正在對事發路口安全狀況進行評估，並同意提升路口安全設施。