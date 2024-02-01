H-1B工簽改1人1抽 中簽率有望大增

華人律師預測，USCIS改變工作簽證抽籤規則的模式，將會讓中籤率大大提升，達到30%到40%。(美聯社)

美國公民及移民服務局(USCIS)近日宣布，為了遏制H-1B工作簽證 抽籤規則的濫用現象，將採用以申請人為中心的「一人一抽」模式，旨在打擊一人多抽，提高中籤的公平性；華人律師1月31日預測，此舉將會讓中籤率大大提升，達到30%到40%，高於去年數倍。

在過去的抽籤申請中，若一名申請人擁有多份公司的工作邀請，就可透過不同公司遞交多份抽籤申請，從而大大提高中籤機率。然而，移民局 表示，近年來有不少申請人濫用此規則，以多個虛假的工作邀請註冊，導致抽籤的不公平現象，中籤概率也屢創新低。就拿去年的抽籤情況來說，抽籤人數達到78萬，而抽籤名額僅有8萬5000個，中籤概率低至12%。

然而根據移民局最新的文件，在即將到來的2025財年H-1B簽證抽籤中，將不再採用該方式，而以護照號碼等有效旅行文件號碼進行登記抽籤；即便申請人擁有多個工作邀請，都只能算作一份申請，不能額外增加中籤機率，以減少欺詐可能性。

紐約商業移民律師馮凈說，這是一個好消息，並預測中籤率將大幅增加，可能回歸到電子抽籤之前的概率，預計今年有25萬到30萬人註冊抽籤，中籤率可能高達30%到40%，高於去年數倍。

她補充，雖然多個公司申請並不會增加中籤率，但是仍鼓勵申請人盡可能要求所有提供真實工作邀請的公司一起抽籤，「如果最後抽中了，就可以任意選擇自己最喜歡的公司，不用額外花費工作簽轉移(H-1B transfer)的費用」。

不過馮凈說，印度外包公司(Indian Consulting Company)可能會通過使用人海戰術提高中籤率，「就是一個工作有很多候選人，誰中籤誰就工作」，她坦言，該操作難度還是相對比較大，所以無論如何今年的抽籤應該都比之前更加公平。

2021年來美的留學生劉志明聽聞此消息，表示開心和激動，「沒想到這麼快就通過了，大大提高了我今年中籤的信心」。另一名2020年來美的留學生許文彬也表示，該政策會提高留學生中籤概率，並有望結束他目前通過學生身分待在美國的現狀；但他表示，這仍是治標不治本的作法，「根本的問題是工簽有定額，工簽明明是個非移民工作簽證，只是讓你工作而已，為什麼要限制呢。」