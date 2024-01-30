堵車費訴訟 曲怡文等加入原告行列

紐約市最大的教師工會——教師聯合工會(UFT)與史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)本月初發起訴訟，狀告大都會運輸署(MTA)頗具爭議的曼哈頓堵車費 計畫。日前，三個民權組織和州參議員 曲怡文等18位民代共同加入了這起官司的原告行列。

新成為這宗官司原告方的三個民權組織分別是非洲裔美國人貿易工會組織「蘭道夫協會」(The A. Philip Randolph Institute)、非洲裔貿易工會者聯盟(The Coalition of Black Trade Unionists)和拉丁美洲進步勞工理事會(Labor Council for Latin American Advancement)。

18位民選官員分別是國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)；州眾議員布拉貝尼克(Karl Brabenec)、伊修斯(Christopher Eachus)、岡瑟(Aileen Gunther)、馬赫(Brian Maher)、雷利(Michael Reilly)、譚杜喜(Michael Tannousis)、魏普林(David Weprin)、威廉斯(Jamie Williams)；州參議員曲怡文、蘭扎(Andrew Lanza)、馬蒂內茲(Monica Martinez)、羅裡森(Rob Rolison) 、斯卡塞拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)、斯庫福斯(James Skoufis)和市議員博萊利(Joseph Borelli)、卡爾(David Carr)、漢克斯(Kamillah Hanks)。

這些議員來自民主共和兩黨，選區包括紐約市和紐約州各郡。州參議員曲怡文表示，她對堵車費的立場一向很明確：自己選區和南布碌崙的居民需要更好和更可靠的公共交通，需要更多市內出行的選擇。目前的公共交通計畫沒有為南布碌崙居民提供足夠的保護和交通便利。這些居民身處公共交通荒漠，有的免疫力低下或行動不便，只能開車或打車進曼哈頓，收取堵車費會給這些人增加不小的額外負擔。

教師聯合工會負責人穆格魯(Mike Mulgrew)和史島區長佛塞拉(Vito Fossella)對這些議員和民權機構加入原告行列表示歡迎。他們表示，阻止堵車費計畫單靠任何一方都無法取得成功，各方必須團結一致，才能推翻具有倒退性和歧視性的曼哈頓堵車費計畫。這一計畫無論在環境上還是經濟上，對五大區各行各業的人來說都會造成損害。