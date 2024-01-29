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前市議員瓦隆驟逝 華社不捨

記者高雲兒╱紐約報導
瓦隆曾力挺大學點居民，抗議大學點遊民收容所計畫。(本報檔案照)
瓦隆曾力挺大學點居民，抗議大學點遊民收容所計畫。(本報檔案照)

曾擔任紐約市第19選區市議員的現任市退伍軍人服務局副局長瓦隆(Paul Vallone)周末因為心臟病突然離世，得年56歲，該消息讓華社驚訝和惋惜，稱失去了一個重要的人民公僕。

瓦隆的哥哥、民事法庭法官小彼得·瓦隆(Peter Vallone Jr)28日向媒體表示，27日在家中感到心臟不適，被立刻送往法拉盛醫院，但仍然在晚上不幸去世。

瓦隆出身皇后區政治世家，祖父查爾斯·瓦隆(Charles Vallone)曾擔任民事法官，父親老彼得·瓦隆(Peter Vallone Sr)曾任市議長，哥哥小彼得·瓦隆也曾擔任市議員，後轉任民事法官。

瓦隆在2014接替哥哥擔任皇后區第19選區市議員，直到2021年屆滿離任。他在任期內為選區增加了學校席位，協助推動了東北皇后區老年人的免費交通服務，並擔任經濟發展委員會(Economic Development Committee)主席；他還推動建設艾莉潭公園(Alley Pond Park)的環保中心，同時幫助翻新邦恩公園。

大學點考慮建設收容所時，瓦隆表示堅決反對，曾多次出現在集會現場，稱大學點建收容所是非法的，斥責市府不考慮社區利益和安全，表示絕不會放棄抗爭。

在卸任市議員後，瓦隆擔任市退伍軍人服務局(Department of Veterans Services)副局長，為退伍軍人提供諸多支持。

瓦隆最近的突然離世讓皇后區不少熟悉他的民代和居民感到震驚。州眾議員金兌錫在悲傷之餘，表示「瓦隆是皇后區真正的倡導者和捍衛者，有著悠久而傑出的公共服務傳統，他在皇后區和整個紐約留下了不可磨滅的影響。」州參議員劉醇逸表示，瓦隆是一位深受愛戴的父親、丈夫，以及社區的堅定捍衛者，一直把他人放在自己之前，「我們會深切懷念他」。

國會眾議員孟昭文說，瓦隆是一位了不起的朋友和公僕，「他也是一個很棒的人，一個偉大的人。我將永遠珍惜我們的友誼，共同努力改善皇后區居民的生活。」她強調，「他代表我們行政區和城市所取得的成就和貢獻將永遠不會被遺忘。」

華商會首席顧問杜彼得表示，因為瓦隆父親的緣故，和瓦隆私交甚篤，「他是老瓦隆最小的兒子，也曾擔任第七社區委員，我們彼此共事過，他第一年選上市議員時，曾邀請做他辧公室的亞裔顧問。一個非常孝順父母又顧家的好男人，政治敏感度充沛，是一個不差的民意代表。」

華商會首席顧問杜彼得表示，因為瓦隆父親的緣故，和瓦隆私交甚篤。(杜彼得提供)
華商會首席顧問杜彼得表示，因為瓦隆父親的緣故，和瓦隆私交甚篤。(杜彼得提供)
劉醇逸(中)與羅森塔爾(左)、瓦隆(右)此前反對社區改建收容所計畫。（本報檔案照...
劉醇逸(中)與羅森塔爾(左)、瓦隆(右)此前反對社區改建收容所計畫。（本報檔案照）

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