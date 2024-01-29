我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

酒駕撞毀長島中餐館 社區募款助華人店家

記者鄭怡嫣／紐約報導
酒駕者撞毀長島中餐館，社區眾籌數萬相幫華人經營家庭。(取自GoFundMe)
酒駕者撞毀長島中餐館，社區眾籌數萬相幫華人經營家庭。(取自GoFundMe)

長島一名酒駕女子，日前在當地法明岱爾(Farmingdale)撞上一輛街邊停車，經撞擊二車先後衝入一家中餐館，幾乎將之盡毀，並導致店內一名顧客受傷，社區人士近日在網路發起眾籌，幫助經營這家餐館的陳家一家人從事故中恢復。目前籌款金額已逾4萬4000元，共計有2200多筆捐款。

根據當地警局報告，事故發生在26日(周五)晚9時35分左右，遭汽車撞毀的中餐館「長城廚房」(Great Wall Kitchen)，位於長島納蘇郡(Nassau County)法明岱爾Boundary大道47號。

當時，一輛2011年產賓士轎車在北百老匯路上(North Broadway)向北行駛，而後轎車駛離馬路，與一輛2018年產的豐田停車相撞。之後，當時無人在內的這輛豐田轎車則撞入「長城廚房」店內，而賓士車緊隨其後。

警方表示，肇事者是39歲的女性波特(Lauren Potter)，她報住在長島納蘇郡馬薩皮誇(Massapequa)，經檢驗，她當時為酒駕，車禍後腳踝受傷，伴有胸痛，被送往案發附近醫院接受評估及治療。目前她已被捕，被控酒後駕車及攻擊罪，當醫療條件允許時，她將被提審。

警方還說，一名當時在店內的51歲女顧客，她的右手也因這起車禍被割傷，被送往當地醫院治療。

法明岱爾也於日前在GoFundMe上發起網路眾籌，幫助經營這家餐館的陳姓一家人從事故中恢復。根據發起人Kim Blue，案發生時，也有陳家成員正在店內工作，受了輕傷，而餐館則遭到了嚴重損壞。

眾籌書中寫到，陳家非常勤奮，已在法明岱爾服務社區民眾20多年，這家餐館也是他們收入的主要來源。在新冠疫情期間，餐館銷售曾大幅下滑了75%，但他們卻克服了挑戰，如今，他們需要重新裝修餐館，恢復傷勢，這段時期他們無法開業維生，「他們是法明岱爾社區心愛的一份子，希望民眾支持這一新移民商家」。

酒駕者撞毀長島中餐館，社區眾籌數萬相幫華人經營家庭。(取自GoFundMe)
酒駕者撞毀長島中餐館，社區眾籌數萬相幫華人經營家庭。(取自GoFundMe)
酒駕者撞毀長島中餐館，社區眾籌數萬相幫華人經營家庭。(取自GoFundMe)
酒駕者撞毀長島中餐館，社區眾籌數萬相幫華人經營家庭。(取自GoFundMe)

長島 豐田 中餐館

上一則

州議會零售業安全法 華人商家反應不一

下一則

皇后區報刊亭 開出勁球2等獎

延伸閱讀

經濟壓力下的安全網 近1成民眾依賴社區健康中心

經濟壓力下的安全網 近1成民眾依賴社區健康中心
亞市議員鄭博仁競選連任 27日造勢 百名支持者到場

亞市議員鄭博仁競選連任 27日造勢 百名支持者到場
迎春年節展╱李家莊粉麵廠義賣 捐贈華埠服務中心

迎春年節展╱李家莊粉麵廠義賣 捐贈華埠服務中心
基督教華人同工會感恩分享會暨就職禮

基督教華人同工會感恩分享會暨就職禮

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

2024-01-27 06:28
司徒秀默默為華埠種花20載，獲得表彰。(家屬提供)

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

2024-01-27 11:33

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲