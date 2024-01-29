酒駕撞毀長島中餐館 社區募款助華人店家

酒駕者撞毀長島中餐館，社區眾籌數萬相幫華人經營家庭。(取自GoFundMe)

長島 一名酒駕女子，日前在當地法明岱爾(Farmingdale)撞上一輛街邊停車，經撞擊二車先後衝入一家中餐館 ，幾乎將之盡毀，並導致店內一名顧客受傷，社區人士近日在網路發起眾籌，幫助經營這家餐館的陳家一家人從事故中恢復。目前籌款金額已逾4萬4000元，共計有2200多筆捐款。

根據當地警局報告，事故發生在26日(周五)晚9時35分左右，遭汽車撞毀的中餐館「長城廚房」(Great Wall Kitchen)，位於長島納蘇郡(Nassau County)法明岱爾Boundary大道47號。

當時，一輛2011年產賓士轎車在北百老匯路上(North Broadway)向北行駛，而後轎車駛離馬路，與一輛2018年產的豐田 停車相撞。之後，當時無人在內的這輛豐田轎車則撞入「長城廚房」店內，而賓士車緊隨其後。

警方表示，肇事者是39歲的女性波特(Lauren Potter)，她報住在長島納蘇郡馬薩皮誇(Massapequa)，經檢驗，她當時為酒駕，車禍後腳踝受傷，伴有胸痛，被送往案發附近醫院接受評估及治療。目前她已被捕，被控酒後駕車及攻擊罪，當醫療條件允許時，她將被提審。

警方還說，一名當時在店內的51歲女顧客，她的右手也因這起車禍被割傷，被送往當地醫院治療。

法明岱爾也於日前在GoFundMe上發起網路眾籌，幫助經營這家餐館的陳姓一家人從事故中恢復。根據發起人Kim Blue，案發生時，也有陳家成員正在店內工作，受了輕傷，而餐館則遭到了嚴重損壞。