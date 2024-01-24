紐約市將斥資5580萬元 重修華埠劉錦廣場

紐約市將投資5580萬元重新設計曼哈頓華埠劉錦廣場，社區諮詢階段將於下月啟動。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)即將在24日發表的市情咨文中宣布，將投資5580萬元重新設計曼哈頓華埠 劉錦廣場(Kimlau Square)，社區諮詢階段將於下月啟動。

劉錦廣場坐落在六條街的交會處，根據市長辦公室，劉錦廣場的翻新將包括三個部分，首先廣場面積將擴大並縮短行人過街距離，並計畫新建一個新拱門作為廣場入口，另外還將美化劉錦廣場至布碌崙大橋(Brooklyn Bridge)之間的柏路(Park Row)。

市府表示，劉錦廣場的重新設計將由州府和市府共同出資，其中市府將承擔4430萬元，州府承擔1150萬元，並將徵求華埠社區的意見。亞當斯表示，「這項翻新項目將給急需公共空間的華埠創造一個世界級的廣場，給這一紐約市最為混亂的路口帶來秩序，並且為華埠這一紐約市歷史悠久社區提供所需要的廣場入口。」

市府公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷表示，劉錦廣場翻新的社區諮詢階段將於下月啟動；她表示，這個項目是州府擴大「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative，DRI)後的一部分，州府兩年前就已發放資金，後來市府將公共項目設計的職責從交通局、公園局轉移到市長公共區域辦公室，目前需要社區為翻修設計獻計獻策。

劉雅婷說，華埠是全市人口最密集的社區之一，更是老年人口最多的社區之一，同時也是商用車輛的重要通道；她說，重新設計後的劉錦廣場將捨棄目前較為複雜的六街區交叉口設計，過街人行道將更加直觀也更短，佔地面積將從目前的1萬2000平方呎增加到2完平方呎，增幅為66%。

她還表示，重新設計的劉錦廣場將給華埠社區帶來全美其他華埠都有的歡迎拱門，拱門的設計將由州府出資250萬元贊助，而建造拱門則需要從社區籌集更多資金，具體數額等設計定案後就能確定。

而對於柏路美化工程，劉雅婷表示，該項目將讓民眾尤其是遊客更容易地從布碌崙大橋步行至華埠，包括改善路標和照明，讓遊客對路線更清晰明瞭。