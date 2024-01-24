法拉盛兩家庭住宅改公寓 將建成39單元

皇后區法拉盛一華裔開發商正申請將一兩家庭住宅，改造為一棟七層混合用途公寓樓，包含39個單元，和一個相配備的社區設施空間。(谷歌地圖截圖)

皇后區法拉盛 一華裔開發商正申請將一兩家庭住宅，改造為一棟七層混合用途公寓樓，包含39個單元，和一個相配備的社區設施空間；預計完工日期尚未公布。

根據文件，該兩家庭住宅位於法拉盛(Flushing)靠近緬街的波普勒大道(Pople Ave.)132-15號，位於索爾街(Saull St)和大學點 大道之間，靠近7號線緬街地鐵站 。

來自東西豪宅有限責任公司(East West Mansion LLC.)的王峰進(Feng Jin Wang，音譯)在2022年8月10日以650萬元價格買下位於波普勒大道(Pople Ave.)132-15號、132-17號和132-19號的建築，並在去年9月提交了拆除申請。

根據規畫，王峰進將在此處建一座七層公寓樓，包含39個單元，該公寓樓將高70呎，占據3萬4960平方呎，其中2萬669平方呎為住宅空間，8691平方呎將用為社區設施空間。

據估計，平均每個單元面積是673平方呎，多數可能會用於租賃；該項目還將包括一個地下室、一個長30呎的後院和20個封閉停車位。計畫中還為20個單車停放位留出了空間。