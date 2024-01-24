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活宰場衛生差 皇后區議員將查違規

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
霍登表示在活宰場中看到了有開放性瘡口、已經死了的以及病了的的禽類。(取自NYCLASSX)
霍登表示在活宰場中看到了有開放性瘡口、已經死了的以及病了的的禽類。(取自NYCLASSX)

紐約市目前約有70個活殺動物市場(Live Slaughter Markets)，出售包括雞鴨、兔子、鵪鶉在內的12種動物，皇后區法拉盛與大學點的活殺雞場也十分受華人的歡迎。市議員霍登(Robert Holden)近日到皇后區及布碌崙(布魯克林)的兩處活宰場，表示「籠中有死禽或傷禽，動物的血、糞便等也充斥街頭」，其衛生環境及條件「十分可怕和原始」，他表示將著手調查其中的違規行為。

在收到居民的長期投訴以及紐約市律師協會動物法委員會(NYC Bar Association Animal Law Committee)有關活宰場或涉違規的報告後，霍登近日突襲位於皇后區瑞吉屋(Ridgewood)以及布碌崙布許維克(Bushwick)的兩處活宰場，他形容：裡面的條件非常可怕與原始。

「 動物們擠在一塊。我們看到了有開放性瘡口、已經死了的以及病了的禽類。我不知道怎麼會有人買這些家禽。我們將調查違規行為並制止。」

而這段由非營利組織「追求清潔、宜居及安全街道的紐約人」(New Yorkers for Clean, Livable, and Safe Streets，以下簡稱NYCLASS)攝錄、霍頓走訪活宰場的影片，也顯示皇后區的街道充斥著動物血液、糞便和其他生物危害的汙染，幾隻正在被出售的禽類已經患病，以及一些涉嫌動物虐待的行為。

NYCLASS的執行董事波可蘭(Edita Birnkrant)指出，除了違反健康、衛生和動物虐待法規外，紐約許多活宰場還可能違反畫區法，根據紐約市律師協會動物法委員會的研究，許多活宰場不是沒有占用許可證(Certificate of. Occupancy)，就是違反了相關畫區所允許的用途。

華人由於愛吃新鮮的走地雞，法拉盛與大學點的活殺雞場也十分受歡迎，雞的品種除三黃雞外，還有珍珠雞、蘆花雞、童子雞等多個品種。工作人員在顧客選完火雞後，從綁腳稱重、進入宰殺池，再到拔毛清理、剁塊裝袋，往往只需十多分鐘。

在去年夏天，紐約市的幾個活宰場發現了禽流感(avian)，撲殺了數百隻禽類從而遏制疫情蔓延。

皇后區市議員霍登近日走訪了位於皇后區及布碌崙的兩處活宰場，表示其衛生條件和環境令...
皇后區市議員霍登近日走訪了位於皇后區及布碌崙的兩處活宰場，表示其衛生條件和環境令人堪憂。(取自NYCLASSX)
在活宰場外的皇后區街道，也不乏動物血液、糞便和其他生物危害。(取自NYCLASS...
在活宰場外的皇后區街道，也不乏動物血液、糞便和其他生物危害。(取自NYCLASSX)

紐約市 皇后區 大學點

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