羊頭灣華婦遭撞身亡 家人失經濟支柱求援

陳春燕(左一)日前遭到死亡車禍，留下丈夫和一對兒女。右一為丈夫鄺先生。(死者家屬提供)

布碌崙 (布魯克林)62歲華婦陳春燕近日在羊頭灣(Sheepshead Bay)的十字路口發生死亡車禍，令一家失去了主要經濟支柱，陳春燕丈夫鄺先生23日在悼念不幸離世妻子的同時，也希望社區能伸出援手。

鄺先生說，21日兩人原本要到姨媽家做客，他先行抵達，但卻等不到妻子，他打電話後，接起電話的是一個陌生人，說妻子出車禍，他正在現場。

當時鄺先生正不知所措，沒過多久，就接到警方來電，證實了陳春燕出車禍的消息；鄺先生趕到醫院後，看到妻子頭上都是血，醫生則說，這種情況下沒辦法動手術。

來自廣東台山的66歲鄺先生一邊落淚，一邊說，他以前在衣廠工作，剛退休不久，現在每個月只有500多元退休金 ，他妻子做家庭護理，是主要收入來源，沒想到卻遇上意外。家裡除了他，還有一兒一女，兒子才剛大學畢業，姐弟兩人都還沒有找到穩定的工作，現在妻子突然離世，他甚至要為每月1300元的房租犯愁。

據了解，陳春燕來自廣東陽江，從事護理工作十幾年，她與先生在1989年結婚，1990年移民來美，育有兩名孩子。雖然生活艱辛，但兩人相濡以沫，沒想到現在家庭遭到如此大的變故；已經退休的鄺先生說，妻子本來打算再做幾年就退休，兩人安享晚年，沒想到如今家庭卻瞬間變得支離破碎。

目前車禍原因警方仍在調查，陳春燕的遺體仍放在醫院，眼看兒女未經世事，他除了希望老表家能有人助他一臂之力外，也希望台山和陽江的鄉親，以及廣東僑胞能在他家遇到危難時，能伸出手來幫他度過難關。

根據警方，21日下午約4時，陳春燕從南向北穿越X大道時，一輛2010年福特F1 50皮卡從X大道從東往西行駛，在左轉進入東16街向南行駛時，正好將她撞倒。陳春燕被送到紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital Brooklyn)，於當晚7時27分不治死亡。