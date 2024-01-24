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報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

華人法拉盛堂食險遭超收小費 甚至被追討

記者邢易霖 / 紐約報導
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區法拉盛一家素食餐館，近日因小費收費問題引爭議。華人顧客Lois女士向本報反應，在結帳時發現小費金額明顯超出預期，自行計算無論是稅前、稅後的數額都不對；另外也有不少華人近日發現，法拉盛餐館追討小費情況嚴重，若給的小費不足18%，還會被店員追出門討要。

Lois女士表示，日前她到一家素食餐館用餐，總共四桌、各上12道菜。一開始她覺得小費高也沒問題，畢竟人數多，餐館可以收取合理小費。但要付款時，友人卻發現小費金額比預計的超出甚多，帳單總共1059元，加上稅費94元，再算上18%的小費，應該是207元，但是單據上顯示220元，超出了20%，當用刷卡機付費時，機器上還顯示小費支付選項，如果客人沒留意，恐怕就會付到兩次小費。

當他們對店家的收費產生質疑時，服務員坦言，金額確實不符合應支付的18%稅後金額，並馬上進行處理調整金額。店家在回應中，承認此次為店家疏漏，解釋由於客人點了飲料後又取消，在計算小費時漏掉對應的調整，才會出現問題。

店家說，單據在交付給客人時，客人通常會仔細檢查，他們一般也會提醒客人小費已包含在內。此外，使用刷卡支付時，機器顯示的小費金額原本就會出現，不存在誤導顧客的行為。關於這次事件他們會努力做出整改，避免再出錯。

Lois女士認為餐飲業應該避免誤導顧客，「不應要求顧客記得所點的菜和價格，並自己檢查帳單」，呼籲行業應該端正服務態度，實行誠信經營。

不過一名華人也說，法拉盛目前很多餐廳都有出現這樣的情況，就算刷卡機器上自動加小費的話也應該是稅前，不應該用稅後的金額再計算小費，「正確的做法就應該只計算消費金額加稅費，「小費不應該由店家自己加上，而是由客人選擇要不要給，沒有法律規定一定要給小費」。

還有華人說，疫情前幾乎沒有被店員追討過小費，但疫情之後彷彿不給小費或給不足，就是「顧客的錯」；該名華人跟朋友共三人吃火鍋，當天火鍋店的服務一般，且為平日晚上，她們給了15%的小費，沒想到離開的時候被店員追出門，要求她給到至少18%的小費，還說「現在規定最少都要給到18%」。

該名華人表示，小費本來就是「獎勵」好服務的制度，現在卻被業者無限上綱，而顧客也感覺到付小費時遭到「情緒勒索」，「這樣差的體驗，只會讓愈來愈多人不喜歡到餐館堂食」。

華人 法拉盛 疫情

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