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女深夜駕賓士遭劫車 警追二嫌

記者高雲兒／紐約報導
皇后區法拉盛地區日前發生一宗持槍劫車案，一輛女子所有的賓士休旅車被兩名嫌犯搶走，警方正在追緝兩嫌犯。(Citizen截圖)
皇后區法拉盛地區日前發生一宗持槍劫車案，一輛女子所有的賓士休旅車被兩名嫌犯搶走，警方正在追緝兩嫌犯。(Citizen截圖)

皇后區法拉盛地區日前發生一宗持槍劫車案，一輛女子所有的賓士休旅車被兩名嫌犯搶走，警方正在追緝兩嫌犯；周邊商家對此事表示驚訝，更對法拉盛的治安情況表示擔憂。

根據警方，在20日晚10時9分左右，於海特街(Haight St)41-31號附近，一名女子駕駛一輛白色賓士休旅車停在路邊，突然兩名嫌犯現身，持槍逼迫女子交出鑰匙，隨即駕駛搶得的賓士車快速離開現場。

幸運的是，女子並未受傷，目前警方仍在積極追查兩名嫌犯，但尚無法提供兩人的外貌和身形特徵，只知被劫走的賓士車車牌為紐約牌照，編號為KJX6589。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

因為該案發生在深夜， 周邊的華人商家均表示當時已經打烊，對此事一無所知，也對此事的發生表示驚訝；中美電器業者表示，「確實不知道，但是早知道最近不太平」。

市警109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)在最近的警民會中指出，汽車重竊案數在過去一年中呈上升趨勢，由2022年的308起增至2023年的510起，增長率達65.6%。他進一步強調，竊車和劫車案的後續問題更讓人擔憂，因為竊車賊可能利用被偷的車進行其他犯罪活動，包括槍擊和搶劫，這也將成為警方2024年關注的焦點之一。

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