華策會冬季遊藝 皇后區特殊家庭交流

華策會皇后區特殊家庭服務20日舉辦冬季遊藝活動，數百名育有特殊兒童家庭歡聚一堂。(記者邢易霖 / 攝影)

華人策劃協會(CPC)皇后區 特殊家庭服務20日在法拉盛 舉辦冬季遊藝活動，數百名育有特殊兒童家庭歡聚一堂，並準備多個精彩遊戲和互動站點，如繪畫站、按鈕製作、紙藝製作站等，還有卡拉ok和擲環遊戲。活動旨在促進特殊家庭之間的交流，幫助其更好的融入社區。

華策會特殊家庭項目主任范元靜表示，當天有400個家庭參加了活動，即便天氣寒冷，但大家並沒有因此而退縮。參與者表現得非常積極。活動中設計了一系列遊藝遊戲，通過參與，促進家庭成員之間的交流，使家庭更加和睦，為寒冷的冬季注入溫暖。

她指出，隨著華社人口逐漸增長，州發展障礙人士辦公室(OPWDD)近期將提供一部分新的經費，但前提是需要提交數據告訴他們社區需求和缺口。這次活動也是為特殊家庭發聲，讓他們參與調查問卷，在今後能得到更多支持。

華策會皇后區社區服務主管吳明曉表示，他非常高興能夠一直支持有特殊需求的群體，尤其關注新移民，包括有智力和發育障礙的家庭。這些家庭中的許多人感到孤立無援，很多人都在努力嘗試克服困難。他希望通過此次活動促進社區發展，讓這些家庭了解相應資源，得到語言和文化上的支持和幫助，解決困難。他說，「我們不僅為他們準備了豐富的遊戲，還有食物、飲料、茶點和慶祝節日的禮物。」