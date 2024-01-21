我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

華策會要求州、市府 擴大亞裔社區投資

記者張心╱紐約報導
華策會表示，州府和市府如今加大對亞裔和新移民社區投資，比以往任何時候都關鍵。(記者顏嘉瑩╱攝影)
華策會表示，州府和市府如今加大對亞裔和新移民社區投資，比以往任何時候都關鍵。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前分別公布2025財年預算，華人策劃協會近日發布建議報告，呼籲州市府加大對亞裔社區投資，減少相關新移民、低收入、弱勢群體的項目削減。

華策會總裁及首席執行官何永康(Wayne Ho)指出，紐約州新財年預算中，將社會服務工作者的生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)到1.5%雖較過去有增加，但華策會建議，將預算再增加至3.2%。「亞裔作為全州人口增長最快的群體，華策會一直敦促州府為亞裔社區撥款6650萬元。對於州府和市府來說，如今加大對亞裔和新移民社區投資，比以往任何時候都關鍵。」

華策會在聲明中表示，建議州府在預算中增加對亞裔社區的投資，持續資助亞太裔公平預算(AAPI Equity Budget)、睦鄰房屋項目(Settlement House Program)、失業搭橋計畫(Unemployment Bridge Program)、成人掃盲計畫(Adult Literacy) 、長者服務和移民法律援助。同時，通過公平支付法案(Just Pay)，提高社會服務工作者最低工資到每小時21元。

此外，華策會還對州府在醫保領域的投資提出建議，呼籲州府支持「家庭護理儲蓄和再投資法案」(The Home Care Savings & Reinvestment Act)，最大化家庭護工可獲得的醫療服務；取消醫療補助上限，增加對關鍵醫療服務的資金；投資於「全民健保」(Coverage for All)，使所有人都能享有基本醫療。

儘管市府在近期恢復了對治安和教育領域的資金撥款，但華策會在肯定之餘，仍指出市府在圖書館、紐約市立大學(CUNY)、市社會服務局方面的削減，會對低收入、新移民、華裔社區造成致命打擊。敦促市府和市議會應該充分資助惠及兒童、青少年、長者、低收入、弱勢群體的關鍵服務；持續在生活成本調整方面投資，提高護工的最低工資；擴大多語言服務、成人掃盲、長者幫扶計畫；重視「全民早教」和「承諾紐約」(Promise NYC)項目等。

投資 低收入 亞裔

上一則

特許學校州考成績亮眼 華裔教育人士推崇

下一則

9天隨機持刀捅6人 男嫌無精神病史犯案動機不明

延伸閱讀

劉醇逸、李榮恩主持會議 探討賭博產業對亞裔危害

劉醇逸、李榮恩主持會議 探討賭博產業對亞裔危害
亞裔影后林家珍 任金山新年花車遊行總指揮

亞裔影后林家珍 任金山新年花車遊行總指揮
紀念蒙市槍案 華裔國會議員趙美心、劉雲平喊控槍

紀念蒙市槍案 華裔國會議員趙美心、劉雲平喊控槍
舊金山市大遭州府警告 限期改善財政 「認證」面臨取消危機

舊金山市大遭州府警告 限期改善財政 「認證」面臨取消危機

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01
年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35

超人氣

更多 >
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」