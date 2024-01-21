華策會要求州、市府 擴大亞裔社區投資

華策會表示，州府和市府如今加大對亞裔和新移民社區投資，比以往任何時候都關鍵。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前分別公布2025財年預算，華人策劃協會近日發布建議報告，呼籲州市府加大對亞裔 社區投資 ，減少相關新移民、低收入 、弱勢群體的項目削減。

華策會總裁及首席執行官何永康(Wayne Ho)指出，紐約州新財年預算中，將社會服務工作者的生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)到1.5%雖較過去有增加，但華策會建議，將預算再增加至3.2%。「亞裔作為全州人口增長最快的群體，華策會一直敦促州府為亞裔社區撥款6650萬元。對於州府和市府來說，如今加大對亞裔和新移民社區投資，比以往任何時候都關鍵。」

華策會在聲明中表示，建議州府在預算中增加對亞裔社區的投資，持續資助亞太裔公平預算(AAPI Equity Budget)、睦鄰房屋項目(Settlement House Program)、失業搭橋計畫(Unemployment Bridge Program)、成人掃盲計畫(Adult Literacy) 、長者服務和移民法律援助。同時，通過公平支付法案(Just Pay)，提高社會服務工作者最低工資到每小時21元。

此外，華策會還對州府在醫保領域的投資提出建議，呼籲州府支持「家庭護理儲蓄和再投資法案」(The Home Care Savings & Reinvestment Act)，最大化家庭護工可獲得的醫療服務；取消醫療補助上限，增加對關鍵醫療服務的資金；投資於「全民健保」(Coverage for All)，使所有人都能享有基本醫療。

儘管市府在近期恢復了對治安和教育領域的資金撥款，但華策會在肯定之餘，仍指出市府在圖書館、紐約市立大學(CUNY)、市社會服務局方面的削減，會對低收入、新移民、華裔社區造成致命打擊。敦促市府和市議會應該充分資助惠及兒童、青少年、長者、低收入、弱勢群體的關鍵服務；持續在生活成本調整方面投資，提高護工的最低工資；擴大多語言服務、成人掃盲、長者幫扶計畫；重視「全民早教」和「承諾紐約」(Promise NYC)項目等。