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布碌崙重罪犯罪率 呈下降趨勢

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙南區的嚴重犯罪開年有下降趨勢。圖為布碌崙8大道社區。(本報檔案照)
布碌崙南區的嚴重犯罪開年有下降趨勢。圖為布碌崙8大道社區。(本報檔案照)

剛邁入2024年不久，紐約市警日前公布數據，顯示布碌崙(布魯克林）的重罪犯罪率截至1月14日呈下降趨勢，華人群居的布碌崙南區的整體犯罪也下降超過3%。

根據統計，儘管2024年首周的案件發生率微增，但去年12月18日至今年1月14日的28天內，布碌崙的犯罪從謀殺、強暴、搶劫、攻擊、盜竊、重竊、汽車盜竊等均有減少，其中布碌崙南區共發生了1173宗案件，跟上一年的同期相比下降約3.69%，布碌崙北區則有1133宗案件，下降3.49%。

在七項主要犯罪類型中，布碌崙南區相比上一年同期都有下降，其中包括盜竊(下降4.2%)、重盜竊(下降19.1%)、謀殺案(下降75%)、襲擊案（下降18%)；不過疑似受到以哈戰爭影響，涉及種族的仇恨犯罪在布碌崙南北區有增加，北區共發生了12起相關案件，增加500%、南區則發生了11宗，增加了175%。

個別警局方面，華裔集中的戴克高地、貝瑞吉68分局的犯罪率增加幅度最高，一共發生了95宗，較去年增加39.1%，接著是包括8大道的66分局，增加約24.6%；另一方面，布碌崙南區汽車盜竊案，包括康尼島60分局、班森賀62分局、波羅園66分局、日落公園72分局等均有增加；開年來雖全市的謀殺案減少，但布碌崙的69、75、84分局成為例外，相關案件都有增加。

布碌崙 日落公園 紐約市

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