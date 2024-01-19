反對堵車費 下東城多組織提告

下東城多個社區組織與市議會「常識」黨團民代18日在市政廳旁，宣布針對堵車費提出集體訴訟。(記者和釗宇╱攝影)

曼哈頓下東城多個社區組織與市議會「常識」黨團民代，18日在市政廳旁集會，對大都會運輸署(MTA )的堵車費 提出集體訴訟，表示15元的堵車費將導致社區空氣汙染、小商業損失慘重，不得不將提升的成本轉嫁給消費者，要求當局對堵車費計畫進行全面環境評估。

該案原告包括維權組織「市民反堵車費」(New Yorkers Against Congestion Pricing Tax)，前華埠 市議員、州高等法院退休法官傅里達(Kathryn Freed)、州眾議員魏普林(David Weprin)、市議會常識黨團成員霍登(Robert Holden)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)、莊文怡等，還有下東城和華埠多個小商業者，認為聯邦政府和州府沒有正確對堵車費計畫進行恰當的環境評估。

「市民反堵車費」組織主席李翠珊說，提出訴訟的34名原告來自全市五區，MTA自己進行的環境評估已經表明，堵車費計畫實施將導致大量車輛駛入不在堵車費計畫範圍內的FDR快速路和跨布朗士區高速(Cross Bronx Expressway)，加重周邊社區空氣汙染，而這些社區本來就有兒童哮喘高發的問題。

原告要求相關部門全面評估潛在的空汙風險，並且將因為疫情避乘公共交通、缺乏公共交通工具，以及對小商家帶來經營成本增加等問題都納入考量。傅里達批，堵車費純粹是將錢填進MTA的財政黑洞。 傅里達表示，堵車費純粹是將錢填進MTA的財政黑洞。(記者和釗宇╱攝影)

市議員莊文怡表示，布碌崙(布魯克林)8大道居民大部分從華埠搬來，許多人的親友以及生意都仍在華埠，也有不少老人到華埠診所看病，實施堵車費，將直接威脅到居民健康。 莊文怡表示，布碌崙8大道許多人的親友及生意都在華埠，堵車費將給民眾生活帶來巨大不便。(記者和釗宇╱攝影) 「市民反堵車費」組織主席李翠珊說，目前這項訴訟的34名原告來自全市五區。(記者和釗宇╱攝影)

州眾議會第65選區D區民主黨領袖于金山代表下東城民主黨團支持訴訟，表示堵車費危害社區經濟；他舉例，殯葬業需大量使用車輛，而大部份華人殯葬業服務對象均為華埠以外之居民，堵車費將是沉重的負擔。

華埠社區人士陳家齡則說，華埠以物美價廉的餐館、眾多小商家以及診所和醫療服務聞名，若徵收堵車費，恐怕讓民眾不再選擇到華埠消費、卡車拒絕送貨、民眾難以開車到社區看醫生等負面影響。

目前堵車費計畫已經遭到多起訴訟，包括新州州長墨菲(Phil Murphy)、史島區長佛塞拉(Vito Fossella)聯合教師聯合工會(UFT)也都有提告。