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「零死亡願景」逾10年 皇后大道見改善

記者高雲兒╱紐約報導
長達12年的「零死亡願景」實踐中，皇后大道成功告別「死亡大道」的稱號。(記者顏嘉瑩╱攝影)
長達12年的「零死亡願景」實踐中，皇后大道成功告別「死亡大道」的稱號。(記者顏嘉瑩╱攝影)

長達十多年的「零死亡願景」實踐中，皇后區的皇后大道(Queens Boulevard)成功告別「死亡大道」的稱號，然而，大西洋大道(Atlantic Avenue)仍然面臨一系列事故。市府回應表示，將進一步改進大西洋大道，但沒有說明何時。

根據市交通局的數據，2023年是紐約市自有紀錄以來，行人第二安全的年份，共有99宗死亡事故；不過，單車騎士的死亡數量達到了1999年以來的最高紀錄，共有29人死亡 ，其中22宗與電單車有關。

總體上，2023年有257宗交通死亡事故，和2013年相比有所下降，當年有299人死於車禍。但和2019年相比，有所上升，當時有220人死亡。

紐約市交通局發言人科雷亞(Anna Correa)稱，「零死亡願景」在皇后大道上的成功尤為明顯。據悉，皇后大道的某些路段擁有12條車道，行人常常不得不奔跑穿越馬路；在2009年到2014年期間，皇后大道有42人死亡或受重傷，時任市長白思豪(Bill de Blasio)將其列為紐約市最危險的道路。

在接下來的幾年裡，白思豪政府對皇后大道進行了安全改進，包括調整行人紅綠燈時間，讓行人能夠搶先一步過馬路；中央分隔帶擴寬，為行人提供站立的地方，同時減緩轉彎的車流；該路段還增加了自行車道，減少了司機超速的空間。

與此同時， 大西洋大道卻讓很多行人和單車騎士感到不安全，紛紛呼籲改善安全措施。

科雷亞表示，自2020年在大西洋大道上安裝了一哩長的中央分隔帶以來，行人和騎自行車者的受傷率分別下降了39%和14%；她表示，市府已經啟動了改進的第二階段，將包括中央分隔帶升級以及重新設計一些危險的十字路口，但沒有說明預計何時完成這些改進。

市府上個月宣布，將使用3000萬元的聯邦資金，重新設計皇后大道，範圍從羅斯福大道到73街，這筆資金屬於基礎設施法案下屬的「人人享有安全街道」(Safe Streets and Roads for All, 又稱SS4A)計畫；升級將包括一條與交通分隔的單車道，中央道路上受保護的行人步道和重新配置的車道。

該項目預計於今年秋季開始施工，完工需時三年；但市府的公告中沒有提到大西洋大道。

紐約市 白思豪 皇后區

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