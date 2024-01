「零死亡願景」逾10年 皇后大道見改善

長達12年的「零死亡願景」實踐中,皇后大道成功告別「死亡大道」的稱號。(記者顏嘉瑩╱攝影)

長達十多年的「零死亡願景」實踐中,皇后區 的皇后大道(Queens Boulevard)成功告別「死亡大道」的稱號,然而,大西洋大道(Atlantic Avenue)仍然面臨一系列事故。市府回應表示,將進一步改進大西洋大道,但沒有說明何時。

根據市交通局的數據,2023年是紐約市 自有紀錄以來,行人第二安全的年份,共有99宗死亡事故;不過,單車騎士的死亡數量達到了1999年以來的最高紀錄,共有29人死亡 ,其中22宗與電單車有關。

總體上,2023年有257宗交通死亡事故,和2013年相比有所下降,當年有299人死於車禍。但和2019年相比,有所上升,當時有220人死亡。

紐約市交通局發言人科雷亞(Anna Correa)稱,「零死亡願景」在皇后大道上的成功尤為明顯。據悉,皇后大道的某些路段擁有12條車道,行人常常不得不奔跑穿越馬路;在2009年到2014年期間,皇后大道有42人死亡或受重傷,時任市長白思豪 (Bill de Blasio)將其列為紐約市最危險的道路。

在接下來的幾年裡,白思豪政府對皇后大道進行了安全改進,包括調整行人紅綠燈時間,讓行人能夠搶先一步過馬路;中央分隔帶擴寬,為行人提供站立的地方,同時減緩轉彎的車流;該路段還增加了自行車道,減少了司機超速的空間。

與此同時, 大西洋大道卻讓很多行人和單車騎士感到不安全,紛紛呼籲改善安全措施。

科雷亞表示,自2020年在大西洋大道上安裝了一哩長的中央分隔帶以來,行人和騎自行車者的受傷率分別下降了39%和14%;她表示,市府已經啟動了改進的第二階段,將包括中央分隔帶升級以及重新設計一些危險的十字路口,但沒有說明預計何時完成這些改進。

市府上個月宣布,將使用3000萬元的聯邦資金,重新設計皇后大道,範圍從羅斯福大道到73街,這筆資金屬於基礎設施法案下屬的「人人享有安全街道」(Safe Streets and Roads for All, 又稱SS4A)計畫;升級將包括一條與交通分隔的單車道,中央道路上受保護的行人步道和重新配置的車道。

該項目預計於今年秋季開始施工,完工需時三年;但市府的公告中沒有提到大西洋大道。