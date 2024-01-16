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法拉盛下雪日 人潮大減出行小心謹慎

記者邢易霖 / 紐約即時報導
法拉盛緬街行人見少，交通不擁堵。(記者邢易霖/ 攝影)
法拉盛緬街行人見少，交通不擁堵。(記者邢易霖/ 攝影)

法拉盛15日晚迎來冬日盛雪，一夜之間變得宛如冬日童話。白雪飄舞，覆蓋街頭巷尾，不少民眾的車輛都覆蓋上厚厚積雪。街頭的樹木、建築物都披上了一層厚厚的雪被，與平日繁忙的法拉盛相比，今日街上的人流明顯減少，大家似乎更喜歡待在溫暖的室內。

在雨夾雪的天氣狀況下，仍然有一些勇敢的民眾走出家門，享受冬天獨特的美好。街上還有環衛工人手持撇鏟雪的工具，積極地清理車輛和人行道上的積雪，保持社區的運轉順暢。

住在北方大道的民眾張女士表示，儘管下雪外出行走不方便，但是看到紐約終於降雪還是有一種「瑞雪兆豐年」的感覺，逐漸變得有年味了。她說，「現在出門都穿著保暖和防水的衣服，戴上手套、帽子和防水鞋。」她還特別向父母強調，老人家出門行走時務必留心路面是否結冰，並為他們購買了穩固的鞋子，以預防滑倒及受傷的風險。

還有一位民眾正在路邊努力地清理車上積雪，他說道，每到下雪季節，他都不得不花時間清理車頂、車窗以及周圍的積雪，以確保在行車時能夠保持良好的視線，確保行車的安全。此外，他強調在開車時更需留意路面狀況，以預防滑車事故的發生。

截至目前，本市已經有連續701天沒有出現厚度至少1吋的降雪，而中央公園上一次出現較大降雪時為2022年2月13日，當時降下共1.6吋積雪。氣象局預計，市內還將至少再降下1吋的雪。對於交通，雖然雪天行車變得較為困難，但市府已經採取措施儘可能保障民眾的出行安全。警方呼籲駕駛人注意駕駛安全，行人則應注意步履謹慎，避免滑倒。

街上的人流明顯減少，路邊的大部分車輛覆蓋白色積雪。(記者邢易霖/ 攝影)
街上的人流明顯減少，路邊的大部分車輛覆蓋白色積雪。(記者邢易霖/ 攝影)
街上行人行色匆匆，防寒衣物包裹嚴實。(記者邢易霖/ 攝影)
街上行人行色匆匆，防寒衣物包裹嚴實。(記者邢易霖/ 攝影)

法拉盛 中央公園

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