支持特殊課程 紐約市將設6磁力學校

紐約市府宣布，將首次在全市建立「磁力學校」。(市長辦公室提供)

紐約市 府日前宣布，將首次在全市建立「磁力學校」(Magnet School)，共計於曼哈頓和布朗士區興建六所；之前預計被削減的市教育局經費也將恢復，為社區學校投資 1000萬元，並給「夏季崛起」(Summer Rising)再加8000萬元投資。

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)和市教育局總監班克斯(David Banks)表示，得益於聯邦約3000萬元的援助金，紐約市將首次興建六所「磁力學校」，專門支持特殊課程發展，以期吸引更多元的學生群體。

「磁力學校」不同於其他傳統公校和特許學校，目的是希望透過學校的特色與極具吸引力的課程設計、教學方法，像磁鐵一樣，把人才吸引過來；並且只要學生認同學校所宣揚的特色，就可以在其學區與跨學區依意願申請入學就讀，以此達成自願性的種族融合理想。

市府表示，目前共計有六所「磁力學校」在未來五年逐步建立，分布在布朗士區和曼哈頓。「每所磁校都將開發創新性、主體性計畫，提供嚴謹的教學和豐富的課外活動，為學生提供校內學習和校外實踐機會，確保畢業生能夠在職場獲得好工作。」亞當斯說。

與此同時，先前預計要被削減的教育預算，也在同日恢復，具體包括對社區學校的1000萬元投資，和8000萬元「夏季崛起」經費。市府表示，社區學校是指與社區組織合作，為學生及其家庭提供全面支持的學校，不僅提供醫療保健，還有額外學習機會及社交和情感輔導；此次1000萬元投資資金將分布在全市170所社區學校中。

「夏季崛起」學生項目在疫情期間聯邦救濟金的資助下應運而起，此次全部由市府經費支撐，希望擴展全市學生參與暑假實習、課外服務的人數，為未來進入職場打下實踐基礎。