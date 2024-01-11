曼哈頓小義大利樓房外牆倒塌 曾是全美最老乳酪店

事故建築的外牆破了一個大洞。(記者許君達／攝影)

10日下午3時左右，位於曼哈頓 小義大利 核心區的一棟公寓樓，正在裝修中的一層鋪面房突發外牆倒塌事故，事故未造成人員傷亡。

事發地點位於曼哈頓茂比利街(Mulberry St)交格蘭街(Grand St)處，與華埠 相鄰，現為空置鋪面，此前則是全美最古老的義式乳酪店Alleva Diary。該店舖由於客源減少、租金高昂而選擇在2023年3月關店，前往外州另尋他址。

事故造成該建築面向茂比利街一側的一層承重牆出現一個大洞，大洞延伸至二層，二層公寓內的陳設暴露在外，從街道上可見。從倒塌處掉落的碎磚塊壓垮了施工圍擋。截至發稿時，涉事建築內的居民已被疏散，事故原因尚待調查，市樓宇局(DOB)的人員已趕往現場開展調查。

小義大利社區近來事故頻出，包括建築失火、牆壁倒塌以及槍擊案等。有社區人士認為，小義大利社區原本能夠吸引些具備消費能力的年輕租戶，但公寓樓頻繁出現事故，會打擊房租市場的信心，導致本就不太景氣的社區商業雪上加霜。不過華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟則相對樂觀，他表示，只要本地的生活品質和文化氛圍能夠保持，事故過去後，「新來者不會了解太多歷史。」