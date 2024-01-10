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教堂地下秘密隧道被填 掀學生暴動

記者顏潔恩／紐約報導
一群猶太學生為阻止建築工人填充隧道而發起暴動。(取自X平台)
一群猶太學生為阻止建築工人填充隧道而發起暴動。(取自X平台)

布碌崙(布魯克林)一間猶太教堂日前被人發現挖掘一個秘密地下通道，在建築工人現身用水泥土填充隧道期間，一群猶太學生在教堂內發動暴亂，阻止工程順利進行；最終當地的市警71分局警員接報抵達現場維持秩序，過程中逮捕了10多人。

據當地網站CrownHeights.info透露，位於皇冠高地東大道(Eastern Parkway)770號的Chabad-Lubavitch猶太教堂，在去年12月有附近居民抱怨半夜不時傳出可疑的聲音，因而通報當地的市警71分局。

在經調查後發現，有人在該教堂的地底下挖掘一個通道已有數個月，具體時間和通道用途暫不清楚；而該通道顯然要挖向通往街道拐角處另一個目前已關閉的建築樓，至於該建築的用途，目前尚不了解。

針對秘密隧道的建造，有消息指，可能與當地的查巴德-盧巴維奇運動(猶太教哈西德教派的一個分支，稱作Chabad-Lubavitch movement)以及猶太教堂領袖層之間爭奪總部大樓的控制權有關；8日下午，教堂請來建築工人，準備運送水泥卡車至教堂內部灌漿填充通道，卻隨即引發暴動。

一群10多歲至20多歲的查巴德學生試圖抵抗，擋在入口前阻止工人填充隧道，對此Chabad-Lubavitch發言人拉比Motti Seligson也稱這些人為「極端主義學生」。

當時幾名學生甚至撕下牆上的鑲板，掀翻、毀壞教堂的家具，不久後71分局警員抵達維持秩序，逮捕約10多人；期間未造成任何人受傷，市樓宇局(DOB)也被安排到現場檢查情況。

Chabad-Lubavitch主席拉比Yehuda Krinsky 9日早上就此案件發布聲明，稱這群年輕煽動者破壞教堂的行為，令整個組織感到悲痛，並指正在調查他們行為，「猶太教堂的神聖性才會得到恢復」。

一群猶太學生為阻止建築工人填充隧道而發起暴動。(取自X平台)
一群猶太學生為阻止建築工人填充隧道而發起暴動。(取自X平台)

猶太 布碌崙 布魯克林

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