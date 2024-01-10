4天2起 史島男子貝玉揚橋墜落身亡

四日內已有兩人從貝玉揚橋跳橋輕生，一死一傷。(美聯社)

史泰登島 北灘一公園內9日清晨驚現一具男子屍體，警方認為死者是從連接史島北灘和新澤西州 的貝玉揚橋(Bayonne Bridge)上摔下來的。截止目前，警方仍在設法確定死者身分。這已是四日內貝玉揚橋的第二名跳橋者。

根據警方，9日清晨6時24分，史島北灘榆樹公園(Elm Park)一名晨跑者在貝玉揚橋下，於李奇蒙台(Richmond Terrace)靠近紐瓦克大道(Newark Avenue)的地方發現了一具男性屍體。警方接到民眾報案後，迅速趕到現場，發現這名男子已經完全沒有知覺和反應，宣告這名男子死亡。

警方目前只確定是一具男性屍體，但身分、年齡和族裔等背景都沒有得到確認。警方稱，從死者的傷勢分析，認為他是從貝玉揚橋上跳下致死。這起案件仍在調查中，將待法醫驗屍後確認死因。

除了紐約市 警察局外，紐新航港局(Port Authority)警方也加入調查。

在短短四天時間內，這已經是貝玉揚橋的第二名跳橋者了。6日(周六)，一名31歲的婦女從貝玉揚橋上跳入水中，中午12時55分，市警的港口小組在橋附近的水域發現該名婦女，並將她救起來。這名輕生的婦女被送往附近醫院接受治療，病情穩定。警方則在橋上發現了她的車輛。

警方呼籲，居民如有親友失蹤，請馬上致電市警報案專線，(800)-577-8477。