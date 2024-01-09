48歲自閉症華男走失6天 家人求協尋

48歲華裔男子張亨利(Henry Chang，音譯)自3日離開位於皇后區法拉盛附近的家後便失蹤至今，家人極度擔憂。(市警局提供)

48歲華裔男子張亨利(Henry Chang，音譯)自3日離開位於皇后區法拉盛 附近的家後便失蹤至今，家人極度擔憂；其哥哥表示，張亨利有自閉症，但沒有攻擊性，呼籲民眾提供線索，幫助弟弟安全返家；目前警方也介入調查此事。

據其哥哥張Johnny表示，弟弟亨利患有自閉症，不喜歡拍照，總是喜歡一個人待著；但他聽得懂自己的名字，並能說基本的英語，「他非常被動，常常會好奇地會盯著人看，但並不具有攻擊性，但如果受到挑釁，他會發脾氣、耍小脾氣。」張Johnny表示，弟弟不喜歡別人觸碰他，也不喜歡有人在他周圍。

張Johnny表示，弟弟喜歡觀看體育比賽，經常去法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)，因為那裡有足球 場和水上中心，也喜歡走到天景購物中心(Skyview Mall)，或者在法拉盛市中心兜兜轉轉。

張Johnny說，他們通常會給弟弟一些現金，方便他購買食物，「張亨利通常會去麥當勞或Dunkin' Donuts，這已經是他過去15到20年的習慣了，但現在已經失蹤了五天，我們擔心他可能挨餓並且需要醫療幫助。」張Johnny補充，有時弟弟也會去39大道的喜來登酒店。

根據警方，張亨利最後一次被目擊是在本月3日，他於上午10時左右離開位於布拉森大道(Blossom Ave.)134-02號的住所，當時他穿著一件帶有白色條紋的深藍色夾克，藍色牛仔褲和灰色New Balance運動鞋。他身高5呎5吋，體型瘦削，黑髮棕眼，臉上有幾處太陽斑。

警方呼籲民眾如果有任何信息或見到他的蹤跡，可立刻撥打請撥打109號警局的718-321-2250，或止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。