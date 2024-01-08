民主黨蘇奧齊 皇后區競選辦公室成立

民主黨候選人蘇奧齊在皇后區的競選辦公室日前開幕。(蘇奧齊競選辦公室提供)

前國會眾議員 桑托斯(George Santos)被逐出國會後，紐約州定於明年2月13日舉辦國會第三選區特別選舉，以填補桑托斯留下的空缺。民主黨候選人蘇奧齊(Tom Suozzi)近日開設皇后區 競選辦公室，來自皇后區與長島 的上百位支持者到場，望能幫助他在特別選舉中勝出。

桑托斯遭國會除名後，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前已宣布將於2月13日(周二)舉辦特別選舉(Special Election)，當選者將可承接桑托斯剩餘的任期直至今年底。民主黨及共和黨分別提名蘇奧齊及費麗(Mazi Melesa Pilip)參選。

蘇奧齊近日則開設皇后區競選辦公室，他曾任長島納蘇郡行政長官(Nassau County Executive)，並且在2016年至2022年，擔任第三選區的國會眾議員。除了上述經驗，他也強調自己善於溝通與尋求共識的特長。

蘇奧齊表示，只要有解決問題的誠意，自己願意超越黨派的界線與任何人坐下來商量。他懇請各界支持他的競選，讓他能在30多天後的特別選舉中勝出，重回國會為選區服務。

到場支持的國會眾議員、民主黨皇后區黨部主席米克斯(Gregory Meeks)說，第三選區的民眾自桑托斯上任以來，一直沒有得到應有的代表與服務，他的辦公室因此接到許多來自該選區的陳情，他有信心蘇奧齊當選後能馬上改變這樣的情況。

州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)表示，第三國會選區約有20%在皇后區，這也是是此次特別選舉的關鍵，若蘇奧齊能在皇后區大勝，就能贏得這場選舉。

紐約第三國會選區包括皇后區東北與長島納蘇郡北岸，涵蓋華裔人口密集地區白石鎮(Whitestone)、貝賽(Bayside)、Bay Terrace、小頸(Little Neck)、大頸(Great Neck)等地，華裔選票被視為左右勝負的關鍵。

蘇奧齊競選辦公室位於The Bay Terrace Shopping Center，地址為26大道212-67號。競選團隊現正招募義工與實習生，有意者請上網站https://reurl.cc/nrOnAX。