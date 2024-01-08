布碌崙少年足球冬季開訓

美國繁榮華埠總會與州參議員曲怡文合作，布碌崙少年足球冬季室內訓練班開班。(曲怡文辦公室提供)

美國繁榮華埠 總會與州參議員曲怡文(Iwen Chu)辦公室合作，於7日在布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉舉行社區少年足球 冬季室內訓練班開球儀式，吸引數十位華裔學員參加，主辦方鼓勵民眾報名參加這一室內訓練班，以提高孩子們的身心健康。繁榮華埠總會同時還舉行了秋季班的閉幕式。

此次少年足球冬季室內訓練班將於1月6日至3月31日的12周時間內，每周六下午2時至4時或周日上午10時至12時，在布碌崙72街619號的P.S.170小學的室內體育場舉行。冬季室內訓練班將由中外兩名主教練以及五名助教授課。感興趣的民眾可撥打如下電話號碼報名：(917) 224-6675(中文)或(917) 660-2402(英文或粵語)。

繁榮華埠總會會長田士銳和州參議員曲怡文為完成本次秋季訓練班的數十名華裔少年學員頒獎。據田士銳介紹，盡管這兩天天氣狀況不佳，1月6日和7日仍有60餘位學生前來訓練。他說，據以前參加足球班的孩子反映，足球班不僅提高了他們的足球運動能力，而且鍛煉了團體協作能力，使他們能以更飽滿的精神狀態來學習，以更積極的態度應對他們的生活。

曲怡文對繁榮華埠總會多年來舉辦少年足球訓練班表示感謝。曲怡文說，她與該培訓班合作多年，很高興今年可以繼續支持這一訓練班。看到孩子們身心健康地成長是她最開心的事，她希望今後可以繼續為孩子們提供健康安全的環境，讓他們高高興興地玩，輕輕鬆鬆地學習，樂觀積極地應對人生。