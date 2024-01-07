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柏路鐵欄長期占道 部分永久移除

記者劉梓祁／紐約報導
柏路部分的鐵欄已經被永久移除。居民樓Chatham Green前仍有欄杆。(記者衛伯承／攝影)
柏路部分的鐵欄已經被永久移除。居民樓Chatham Green前仍有欄杆。(記者衛伯承／攝影)

緊鄰曼哈頓華埠，受到九一一事件影響被關閉的柏路(Park Row)，由於影響當地居民生活並阻礙經濟發展，社區近年積極呼籲重開，但至今市府態度不明；該路段長期有大量鐵欄置放在道路兩側，在社區組織及住戶向市警(NYPD)反應鐵欄過多後，部分在近日被永久移除。

九一一事件後，市警因應安全考慮無限期關閉柏路，並在連接華埠與曼哈頓下城的兩端設立哨卡，僅有公車、市府車輛和區域內居民可以通過，並長期放置有大量鐵欄在道路兩側。然而，根據多位華埠居民，市警已在元旦前一日移除了大部分路障，令市警總部和各級法院周邊區域道路比以往更加暢通。

華埠居民指，市警在新年前夕的周末派警員及卡車從柏路人行道上撤走了大部分鐵欄，此前有大量住戶認為鐵欄事實上為擾民的「障礙」。參與溝通的知情人表示，市警已告知社區組織「柏路聯盟」(Park Row Alliance)，被移走鐵欄未「永久撤出」，因警方已了解到柵欄給居民帶來的不便。

聯盟成員兼柏路旁居民樓Chatham Towers的住戶韋斯特(Lucy West)表示，居民長期受到「醜陋」路障的困擾，但如今大部分消失不見，可謂是新年驚喜。她希望，市警能夠將華埠一帶的鐵欄全數撤走，包括柏路兩旁居民樓周邊，因許多長者需頻繁穿行馬路和拜訪鄰居，太多的鐵欄讓他們不得不繞行而走。

長此以往，柏路兩側均放有大量鐵欄，原因之一為應對潛在大規模社會活動，防止警局和法院受衝擊。如前總統川普(Donald Trump)受審和聯合廣場(Union Square)騷亂時，警方會用鐵欄將柏路封鎖，僅有特定人員可以進出。平日裡，柏路鐵欄的擺放和開口位置也會隨需求改變。

柏路聯盟表示，有許多市民通過此「捷徑」進入華埠，呼籲警方針對其他仍被限制通行的區域重新規畫。對此，警方指出，柏路靠近華埠一側出入口的柵欄不能移除，因為需保留用作「迅速部署」。居住在一旁居民樓Chatham Green的林鴻說，樂於見到有欄杆被移除，但路中仍有大量「無意義」鐵欄，不美觀還阻礙通行。

此前市議員馬泰(Christopher Marte)聯合逾80個組織和商家致信市長亞當斯(Eric Adams)，要求重開柏路，但市府態度始終不明。馬泰表示，此變化值得鼓勵，將繼續與市議會協商直至重開。知情人說，法院旁珍珠街(Pearl St.)的柵欄曾被短暫移除，但隨後被聯邦人員放回，在晚上和周末封鎖該路街。

市警指柏路靠近華埠一側柵欄不能移除。(記者衛伯承／攝影)
市警指柏路靠近華埠一側柵欄不能移除。(記者衛伯承／攝影)
市警已撤走柏路部分鐵欄。(柏路聯盟提供)
市警已撤走柏路部分鐵欄。(柏路聯盟提供)
警方派員及卡車撤走部分鐵欄。(柏路聯盟提供)
警方派員及卡車撤走部分鐵欄。(柏路聯盟提供)
此前柏路沿途有大量鐵欄放置。(柏路聯盟提供)
此前柏路沿途有大量鐵欄放置。(柏路聯盟提供)
市警指柏路靠近華埠一側柵欄不能移除。(讀者提供)
市警指柏路靠近華埠一側柵欄不能移除。(讀者提供)
市警已撤走柏路部分鐵欄。(柏路聯盟提供)
市警已撤走柏路部分鐵欄。(柏路聯盟提供)
市警已撤走柏路部分鐵欄。(柏路聯盟提供)
市警已撤走柏路部分鐵欄。(柏路聯盟提供)
市警已撤走部分鐵欄。(柏路聯盟提供)
市警已撤走部分鐵欄。(柏路聯盟提供)
柏路居民樓Chatham Green前仍有欄杆。(記者衛伯承／攝影)
柏路居民樓Chatham Green前仍有欄杆。(記者衛伯承／攝影)
此前柏路沿途有大量鐵欄放置。(柏路聯盟提供)
此前柏路沿途有大量鐵欄放置。(柏路聯盟提供)

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