康乃馨花車遊行 大展中華風情

遊行由市警樂隊打頭陣，騎警和豪華轎車方陣出場。(記者邢易霖/ 攝影)

第二屆美國紐約新年康乃馨花車大遊行6日在皇后區法拉盛 市中心拉開帷幕。此次遊行由紐約華人 社團和社區組織聯合籌辦，共有20部花車和20多個方陣，數百名與會者組成表演陣列，生動展現中華文化獨特的民俗風情。遊行路線從緬街38大道一路向南，最終抵達皇后區植物園(Queens Botanical Garden)，現場吸引數千位法拉盛民眾熱情圍觀，共同慶祝新年的到來。

許多民眾一早就在遊行起點處等候活動開始。遊行由市警樂隊打頭陣，騎警和豪華轎車方陣出場，隨後是福建、溫州、河南、上海等地的同鄉會與商會的步行方隊登場，最後是身穿民族特色服飾、古典旗袍的方陣，邊走邊跳，讓觀眾耳目一新。遊行花車各式各樣，有米老鼠家族的主題花車，還有蜘蛛人、史努比和忍者龜等各式卡通人物，依次在隊伍中亮相。

中美商會、環球英雄基金會會長江錦鑫在活動上向民眾闡述康乃馨花車遊行的意義，他表示，花車遊行不僅只是一場活動，更是一種精神的象徵，代表著各族裔之間的共融和多元文化的繁榮。

他表示，今年的花車遊行比去年更加豐富多彩，並承諾未來將舉辦類似社區活動，促進文化交流；他也感謝社區領袖、民代的支持與協助，這對促進法拉盛社區的繁榮發展有正面效果，同時向主流社會展現法拉盛是一個各族裔團結的社區。

中美商會創會會長林敏芝向社區民眾傳遞新春祝福，表示遊行呈現特色民俗服飾、舞蹈以及武術等中國傳統文化，在新春佳節之際凝聚社區力量，彰顯華人風範。這不僅有助於提高華人在紐約的地位，更促進了美中之間文化的友好交流。

華埠市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室高級顧問黃華清為江錦鑫和林敏芝頒發嘉獎狀，表彰他們在社區建設和服務中的傑出貢獻。此次活動由美國紐約中美商會、環球英雄基金會、紐約溫州社團、福建社團、北美亞裔共創會等多個社區組織聯合籌辦。