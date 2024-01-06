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法拉盛攤販備戰 迎紐約首場降雪

記者邢易霖╱紐約報導
法拉盛7號線地鐵站的路口賣絨衣絨褲的攤販多年來不畏嚴寒天氣，努力營業。(記者邢易霖╱攝影)
法拉盛7號線地鐵站的路口賣絨衣絨褲的攤販多年來不畏嚴寒天氣，努力營業。(記者邢易霖╱攝影)

在暖冬的影響下，紐約已經創下無雪天數紀錄，不過根據氣象預報，6日(周六)晚至7日(周日)紐約市將出現雨夾雪天氣，州府也提醒民眾注意出行安全；面對寒冷的天氣以及可能出現的降雪，5日下午在皇后區法拉盛街頭攤販絡繹不絕，毫不畏懼風雪的到來，還有攤販表示，無論天氣如何都將繼續外出擺攤。

在地鐵7號線地鐵站路口，一家售賣各式絨褲絨衣的攤販成為街頭的一抹亮色，攤販陳女士表示，不論天氣如何，都將繼續外出擺攤，對於下雨或下雪的天氣，只要天氣影響不大，她都會長年堅守在這個路口售賣防寒衣物。

此前曾在曼哈頓華埠擺攤兩年的王女士，由於顧客逐漸變少，在去年決定搬到法拉盛擺攤；她表示，新的地點帶來更多機會，路過此地的民眾更多，尤其是平時街區繁忙的時候，能吸引不少顧客和生意。

賣菜的攤販表示如遇下雪天氣，不會出攤。(記者邢易霖╱攝影)
賣菜的攤販表示如遇下雪天氣，不會出攤。(記者邢易霖╱攝影)

在緬街一對賣襪子的夫婦則表示，今年冬天雖然沒有往年寒冷，但如果遇到嚴寒和下雪天氣，他們就不出來擺攤賣東西了，因為許多民眾受天氣影響也不會出門。夫婦倆說：「我們都穿的很厚實，不怕冷。但是如果下雪的話就不出攤了，何況最近市警查營業執照查的嚴，我們有執照的都受牽連，大過節的很鬧心。」

緬街長島鐵路橋下不遠處，有一位賣針織玩具的王女士認為天氣寒冷，生意慘淡。她說，別看路上的行人行色匆匆，天冷大家都不願意出手買東西，衣服包裹的嚴嚴實實，也都是在為了生計奔波。她說往年自己出攤四至六小時，如今看當天生意如何來取決自己一天要在這待多久，她說，「沒人光顧的話，我就早點回家接孩子了。」

緬街上一位賣針織玩具的攤販表示隨著天氣變冷，生意略顯慘淡。(記者邢易霖╱攝影)
緬街上一位賣針織玩具的攤販表示隨著天氣變冷，生意略顯慘淡。(記者邢易霖╱攝影)
緬街橋下已有不少攤販撤場，但仍有一些攤販堅守攤位。(記者邢易霖╱攝影)
緬街橋下已有不少攤販撤場，但仍有一些攤販堅守攤位。(記者邢易霖╱攝影)

地鐵站 法拉盛 長島鐵路

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