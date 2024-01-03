合法賣大麻周年 全州售出350萬份

大麻合法銷售一周年，全州售出350萬份。(記者胡聲橋／攝影)

2023年作為紐約州成人大麻合法化 的首年，時常被指監管缺位及立法、執法緩慢，並有市民稱其影響地區治安和危害青少年；不過州大麻管理辦公室(OCM)的最新報告顯示，合法大麻市場銷售額在第一年超過了1億5000萬元。

根據大麻管理辦公室發布的2023年度報告，自2022年大麻銷售合法化以來，州府共收到來自企業和個人共6900餘份牌照申請。截至目前，僅有40家大麻零售店獲得經營權。去年早前，大麻店牌照發放曾被法官短暫叫停，且時常面臨非法大麻店造成的不當競爭和罪案滋生等問題。

大麻管理辦公室政策主管卡吉亞(John Kagia)表示，2023年作為產業增長年，市場上出現逾500個商品種類，其中包括大麻軟糖、飲料和濃縮液等，且當局即將發放「數百個成人使用零售許可證」。

辦公室主任亞力山大(Chris Alexander)亦說，如今核心市場架構已經成形，2024年將擴大團隊規模，以幫助該行業「在紐約蓬勃發展」。

州府數據顯示，2023年內40家獲批大麻店共銷售超過350萬份大麻產品，銷售額超過1.5億元。然而，由於非法大麻店的長期存在，打擊其存在成為合法化後執法部門的首要任務之一，方式包括要求房東 驅逐銷售大麻的無照經營者。數據顯示，去年全州共查獲1萬1600磅非法大麻產品，並發出305份違規通知。

在大麻合法化過程中，紐約市中發生在大麻店內的犯罪亦愈發頻繁。市警(NYPD)數據指，在2023年前九個月內，共發生350起相關抓捕。去年上半年，華埠 地威臣街(Division St.)一號無牌大麻店，亦收到地區檢察官辦公室信函，要求房東紐約崇正會對該店進行驅逐，但會方指進展並不順利。

同時，另有大麻店正嘗試進駐宰也街(Doyer St.)10-14號，目前將徵求第三社區委員會意見，但後者決議並不具備法律效力。