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紐約2024十大開發案 將改變城市樣貌

記者范航瑜／紐約報導
皇后區將引入造價達6億元的野花製片廠，占地77萬5042平方呎，包括11個音樂舞台和一個公眾可遊覽的海濱長廊，預計將今年6月開放，為城市創造超過1000個工會就業機會。(取自野花製片廠官網)
皇后區將引入造價達6億元的野花製片廠，占地77萬5042平方呎，包括11個音樂舞台和一個公眾可遊覽的海濱長廊，預計將今年6月開放，為城市創造超過1000個工會就業機會。(取自野花製片廠官網)

2024年有望成為紐約市房地產的又一大年，從由德尼羅(Robert De Niro)的皇后區新製片廠到世界貿易中心的可負擔住房，從全市第一座全電動住宅樓到25億元的布朗士碼頭項目，預計將影響紐約市未來的城市發展及走向。

在皇后區，即將引入造價達6億元的野花製片廠(Wildflower Studios)，製片廠由德尼羅等人組成的開發團隊領軍。這個製片廠占地77萬5042平方呎，包括11個音樂舞台和一個公眾可遊覽的海濱長廊，預計將於今年6月開放，為城市創造超過1000個工會就業機會。此外，甘迺迪機場(JFK)希爾頓酒店將改造為318套可負擔住房，主要面向低收入者和無家可歸者。這是紐約市首個將酒店改造為可負擔住房的計畫，預計建設將於1月啟動，將持續21個月。

在曼哈頓，世界貿易中心場地計畫建造1200套新公寓，其中三分之一為可負擔住房。這將是曼哈頓下城最大的平價住房開發項目之一，預計將在2024年底之前開始建設。哥倫比亞大學則將新建34層建築，提供142套公寓，主要針對研究生和教職人員，對面還有一個大型混合項目，項目預計於2025年完工，包括表演藝術中心。九大道38-75號也有大型的混合住宅項目。

在布碌崙(布魯克林)，Carroll街420號建築將提供360套公寓，四分之一為可負擔住房。項目已於2022年開始施工，首批租戶預計將於2024年秋季或冬季入住。在State街505號由Alloy Development打造的44層大樓，被譽為該市第一座全電動住宅樓，提供441間公寓和3萬平方呎的零售空間，其中45間住宅將供給收入在區域收入中位數40%到100%之間的居民，預計將於今春開放。

在布朗士復敦碼頭(Fordham Landing)，耗資近25億元的碼頭項目預計將於今年春季開始建設，並將在2025年完工。另一方面，打造中的布朗士物流中心是紐約市最大的工業開發項目之一，擁有130萬平方呎的超大型空間，包括58萬5000平方呎的倉庫和73萬平方呎的停車場，並擁有6600個屋頂太陽能電池板。

在史泰登島，紐約市經濟發展機構(New York City Economic Development Corporation)擬在北岸娛樂和遊樂場所( North Shore Entertainment and Amusement Site)附近建造一個巨大的娛樂場，目前處於提案階段，提案將於2024年4月8日截止。

紐約市 布朗士 皇后區

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