皇后區北部汽車盜竊減少 華人社區顯著

包括法拉盛等皇后區北部，上個月報失車輛數量較去年同期相比呈下降趨勢。圖為示意圖。(本報檔案照)

據紐約市警局最新發布的犯罪統計數據，與2022年同期相比，上個月皇后區 北部報失的車輛數量呈下降趨勢。下降幅度最大的是市警109分局，該分局管轄多個華人社區，包括法拉盛 、皇后丘(Queensboro Hill)、大學點 (College Point)等。然而，皇后區南部的案件數量卻在這段時間內有所上升。

在截至本月24日的28天內，皇后區北部報失的車輛數量，下降至13.7%，從去年的211起下降到今年的182起。109市警分局下降幅度最大，該分局轄區內包括多個華人社區，像是法拉盛、皇后丘、大學點、白石鎮(Whitestone)和灣台(Bay Terrace)。該分局的案件數從43起下降到24起。

與去年相比，儘管皇后區北部28天內的汽車盜竊案有所下降，但該地區截至本月24日的全年案件數量有所增加。年初至今，北部的汽車盜竊案增加了33.3%，從去年的1969起增至2624起。

在皇后區南部，最近28天內汽車盜竊案數量較去年同期上升至173起，比去年的120起增長了44.2%。其中，涵蓋荷利斯(Hollis)，南牙買加(South Jamaica)和聖奥本斯(St. Albans)的113市警分局呈現最大增幅，案件數從20起上升至38起。截至本月24日，皇后區南部整年的汽車盜竊案也呈現了增長趨勢。迄今為止，汽車盜竊案的數量從1566起增加到1821起，增幅為16.3%。

據數據顯示，皇后區北部和南部的重大犯罪案件數量均較去年同期有所增加。在皇后區北部，重大犯罪案件上升了1.61%，從去年的1241起增至今年的1261起。皇后區南部的重大犯罪案件數量增長了2.54%，從去年的788起上升至今年的808起。