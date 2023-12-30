法拉盛民宅被盜17萬元 警緝2嫌

警方發布其中一嫌的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

兩名嫌犯日前在皇后區法拉盛 一棟公寓入室盜竊，竊走13萬元現金及4萬元價值物品，管轄法拉盛的109市警分局近日發布通告及其中一嫌的作案照片，表示兩賊仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，4日早上10時15分，兩名與屋主無不相識的竊賊闖入了位於136街交布斯紀念大道(Booth Memorial Ave.)附近的一棟三層公寓，該建築位於皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)以南的一個街區。

兩人進入這棟公寓內的一處住宅，竊取約13萬元的現金及價值在4萬元左右的物品，市警察局發言人尚未確定物品中是否包含珠寶或電子設備。

隨後，兩嫌乘坐一輛灰色休旅車逃離現場。根據市警局近日發布的其中一名嫌疑人開車逃逸的監控影像，該名嫌疑人為黑髮、膚色較淺，身穿灰色連帽冬季夾克，裡面則為一件黑色運動衫，運動衫上有一個白色的Lacoste品牌標誌。

根據市警局的最新統計，在最近28日，109轄區的入室盜竊案共43起，比去年同期的79起要少上45.6%，入室盜竊案的作案地點在轄區內較為分散，其中針對民宅有16起為夜間，10起為白天，還有8起針對商家的入室盜竊。

警方表示，截至28日，就上述案件尚未逮捕任何嫌疑人，案件仍在調查之中，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。