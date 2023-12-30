我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國明年起 減少美赴中人員申請簽證所需資料

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

法拉盛民宅被盜17萬元 警緝2嫌

記者鄭怡嫣／紐約報導
警方發布其中一嫌的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)
警方發布其中一嫌的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

兩名嫌犯日前在皇后區法拉盛一棟公寓入室盜竊，竊走13萬元現金及4萬元價值物品，管轄法拉盛的109市警分局近日發布通告及其中一嫌的作案照片，表示兩賊仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，4日早上10時15分，兩名與屋主無不相識的竊賊闖入了位於136街交布斯紀念大道(Booth Memorial Ave.)附近的一棟三層公寓，該建築位於皇后區植物園(Queens Botanical Garden)以南的一個街區。

兩人進入這棟公寓內的一處住宅，竊取約13萬元的現金及價值在4萬元左右的物品，市警察局發言人尚未確定物品中是否包含珠寶或電子設備。

隨後，兩嫌乘坐一輛灰色休旅車逃離現場。根據市警局近日發布的其中一名嫌疑人開車逃逸的監控影像，該名嫌疑人為黑髮、膚色較淺，身穿灰色連帽冬季夾克，裡面則為一件黑色運動衫，運動衫上有一個白色的Lacoste品牌標誌。

根據市警局的最新統計，在最近28日，109轄區的入室盜竊案共43起，比去年同期的79起要少上45.6%，入室盜竊案的作案地點在轄區內較為分散，其中針對民宅有16起為夜間，10起為白天，還有8起針對商家的入室盜竊。

警方表示，截至28日，就上述案件尚未逮捕任何嫌疑人，案件仍在調查之中，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 皇后區 植物園

上一則

法拉盛華祺投資地產公司最新推出 專業醫務大樓歡迎各科醫生進駐租用

下一則

布碌崙華社服務中心與62分局 共慶佳節

延伸閱讀

紐約地鐵站統計 華人最多的這個站客流量排第一

紐約地鐵站統計 華人最多的這個站客流量排第一
節後華人快遞店冷清 生意比去年少一半

節後華人快遞店冷清 生意比去年少一半
美東紐約三江慈善公所 31日在公所公開發售春節團年宴會餐券

美東紐約三江慈善公所 31日在公所公開發售春節團年宴會餐券
法拉盛民宅盜走17萬元 警緝2嫌

法拉盛民宅盜走17萬元 警緝2嫌

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠