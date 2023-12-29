紐約客談／石棉危害大 管理須透明

新年臨近，曼哈頓的一些居民卻要面臨煩心事。由於一處蒸氣管線爆裂，導致有害物質石棉的潛在洩漏，附近居民不得不重新戴上口罩。令人稍鬆口氣的是，市府目前已宣布石棉洩露的警報解除，不過，隨著紐約市 愈來愈多擁有百年歷史的基礎設施逐漸老化，這樣的石棉洩露未來是否還會更加頻繁地出現？

石棉是一種矽質無機礦物，擁有輕軟的纖維，並具防火、隔熱、絕緣、耐磨耐腐蝕等特質，因此從19世紀起便成為一種廣受歡迎的工業材料，廣泛用於建築行業以及管道製造等領域。

不過，工業性質極佳的石棉對人體來說卻是兇猛的殺手。比頭髮絲還細的石棉纖維在被吸入人體後，無法分解也無法排出，只能聚積在肺部，導致間皮瘤、塵肺病、胸腔積水等惡疾，同時也是導致肺部癌變的元兇之一。世衛 組織將石棉定義為一類致癌物質，包括美國在內的多數發達國家近年來已對石棉製品的使用進行了嚴格的管制。不過，法不究既往。在紐約大量的20世紀老建築和老地下管道中，還是廣泛存在著石棉成分。

如果建築完好，建材中的石棉不會危害健康。然而一旦老建築需要拆除、改造，或者出現各式的損毀，散逸出的石棉纖維就會成為空氣中的有害汙染物。我們在日常生活中無須過度緊張，但政府最好還是能讓這方面的信息更透明些。雖然紐約市在建築工程方面對石棉的處置有所規定，但政府是否可以像管理鼠患一樣畫個地圖，讓普通市民知道哪些地方石棉汙染的風險較大？在老建築集中的地方，比如華埠 ，是否也可以加強一下相關的社區宣傳和教育？