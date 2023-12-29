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全市橋梁隧道流量創87年來新高

記者張心╱紐約報導
紐約市橋梁與隧道車流量比疫情前2019年的3億3070萬次提升1.3%。(MTA提供)
紐約市橋梁與隧道車流量比疫情前2019年的3億3070萬次提升1.3%。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)28日宣布，紐約市橋梁與隧道在今年達到87年來最高車流量，總計有超過3億3500萬輛車通行，比疫情前2019年的3億3070萬次提升1.3%。

就在紐約市宣布進入「史上最繁忙假日季」之時，大都會運輸署紀錄全市橋梁和隧道流量創下歷史新高。「這是87年來的最高年度交通量，有超過3億3500萬輛車今年從我們的七座橋梁、兩個隧道通過，也標誌著這成為全美最繁忙的交通要道。」MTA相關負責人謝理丹(Catherine Sheridan)表示。

紐約市的主要橋梁和隧道連接著五大區，包括布朗士-白石大橋(Bronx-Whitestone Bridge)、跨牙買加灣大橋(Cross Bay Bridge)、窄頸大橋(Throgs Neck Bridge)、亨利哈德遜大橋(Henry Hudson Bridge)、卡瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)、海洋大道大橋(Marine Parkway Bridge)、皇后中城隧道(Queens Midtown Tunnels)、維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)和RFK大橋(Robert F. Kennedy Bridge)。

謝理丹表示，自從實施無現金收費以來，以上交通要道的運營效率顯著提升，在更便捷的E-ZPass系統推出後，交通吞吐量、道路安全性、客戶體驗感都有了巨大進步，「我們新年將更著重在擴展橋梁和隧道的覆蓋範圍，為單車騎士、行人和輪椅人群提供更多空間。」

復甦的旅遊業也成為紐約市交通量顯著增加的推手。根據市府發布的年末假日旅行建議，全市客流量已經恢復到2019年的水平，預計有超過800萬輛車通過橋梁和隧道來到紐約市旅行，總遊客量甚至超過1400萬人，建議民眾注意堵車和交通癱瘓。

紐約市橋樑與橋梁在今年達到87年來最高車流量。(MTA提供)
紐約市橋樑與橋梁在今年達到87年來最高車流量。(MTA提供)
大都會運輸署(MTA)28日宣布，全市橋梁和隧道流量創下歷史新高。(MTA提供)
大都會運輸署(MTA)28日宣布，全市橋梁和隧道流量創下歷史新高。(MTA提供)

紐約市 大都會 MTA

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