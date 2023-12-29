2023最熱門地鐵站 法拉盛緬街7號線上榜

據MTA預計，到2023年底，地鐵6號線將運送1.4億乘客，超過長島鐵路和北線鐵路客流量的總和。(記者邢易霖 / 攝影)

近日，大都會運輸署(MTA )公布2023年市捷運局(New York City Transit)、長島鐵路 (Long Island Rail Road)和北線鐵路(Metro-North)的各項統計數據，其中位於皇后區法拉盛的地鐵7號線緬街地鐵站 ，為全市2023年客流量最大的地鐵站，刷卡次數高達630萬次。

MTA公布的數據，統計各地鐵站使用地鐵卡刷卡的次數、最繁忙的車站、線路以及使用次數最多的地鐵廁所等。除了客流量最大的緬街地鐵站，大中央車站的地鐵站(Grand Central-42 St)，使用OMNY無接觸式支付則達到540萬次，該站點包括地鐵4號、5號、6號、7號線和S線。

7號線是華人乘坐最多的地鐵線路，法拉盛緬街地鐵站(Flushing-Main Street)在近期已完成車站改善項目，該地鐵站共加裝了八個新樓梯、更換八個舊樓梯、建立四個新的入口等，增加1200平方呎流通空間，以緩解地鐵站人流過於擁擠的情況。

此外，據MTA預計，到2023年底，地鐵6號線將運送1.4億乘客，超過長島鐵路和北線鐵路的客流量總和。地鐵往返於曼哈頓下城的布碌崙(布魯克林)大橋至市政廳(City Hall)和布朗士佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)之間。

地鐵衛生間在疫情期間關閉後，於今年重新開放。據統計，傑克遜高地羅斯福大道與74街站(Jackson Heights - Roosevelt Avenue /74th Street)和曼哈頓14街聯合廣場(14th St./Union Square)站的地鐵衛生間最受乘客歡迎，使用次數最多。