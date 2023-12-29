我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

2023最熱門地鐵站 法拉盛緬街7號線上榜

記者邢易霖╱紐約報導
據MTA預計，到2023年底，地鐵6號線將運送1.4億乘客，超過長島鐵路和北線鐵路客流量的總和。(記者邢易霖 / 攝影)
據MTA預計，到2023年底，地鐵6號線將運送1.4億乘客，超過長島鐵路和北線鐵路客流量的總和。(記者邢易霖 / 攝影)

近日，大都會運輸署(MTA)公布2023年市捷運局(New York City Transit)、長島鐵路(Long Island Rail Road)和北線鐵路(Metro-North)的各項統計數據，其中位於皇后區法拉盛的地鐵7號線緬街地鐵站，為全市2023年客流量最大的地鐵站，刷卡次數高達630萬次。

MTA公布的數據，統計各地鐵站使用地鐵卡刷卡的次數、最繁忙的車站、線路以及使用次數最多的地鐵廁所等。除了客流量最大的緬街地鐵站，大中央車站的地鐵站(Grand Central-42 St)，使用OMNY無接觸式支付則達到540萬次，該站點包括地鐵4號、5號、6號、7號線和S線。

7號線是華人乘坐最多的地鐵線路，法拉盛緬街地鐵站(Flushing-Main Street)在近期已完成車站改善項目，該地鐵站共加裝了八個新樓梯、更換八個舊樓梯、建立四個新的入口等，增加1200平方呎流通空間，以緩解地鐵站人流過於擁擠的情況。

此外，據MTA預計，到2023年底，地鐵6號線將運送1.4億乘客，超過長島鐵路和北線鐵路的客流量總和。地鐵往返於曼哈頓下城的布碌崙(布魯克林)大橋至市政廳(City Hall)和布朗士佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)之間。

地鐵衛生間在疫情期間關閉後，於今年重新開放。據統計，傑克遜高地羅斯福大道與74街站(Jackson Heights - Roosevelt Avenue /74th Street)和曼哈頓14街聯合廣場(14th St./Union Square)站的地鐵衛生間最受乘客歡迎，使用次數最多。

MTA官員表示，2023年地鐵的乘客量提前六周達到了10億人次，而9月20日的地鐵乘客人數更是超過了2023年的任何一天，共有417萬9861人次搭乘地鐵，是自2020年3月疫情爆發以來的最高日乘客數。

法拉盛緬街的地鐵7號線成為2023年客流量最大的地鐵站，刷卡次數高達630萬次。...
法拉盛緬街的地鐵7號線成為2023年客流量最大的地鐵站，刷卡次數高達630萬次。(MTA)
法拉盛緬街的地鐵7號線成為2023年客流量最大的地鐵站，刷卡次數高達630萬次。...
法拉盛緬街的地鐵7號線成為2023年客流量最大的地鐵站，刷卡次數高達630萬次。(本報檔案照)

地鐵站 長島鐵路 MTA

上一則

Citi Bike新年調漲 非會員單程最多漲5元

下一則

死亡人數超去年 市警嚴打酒駕

延伸閱讀

法拉盛民宅盜走17萬元 警緝2嫌

法拉盛民宅盜走17萬元 警緝2嫌
男子在法拉盛騎電動車遭拖車撞亡 肇事者逃逸

男子在法拉盛騎電動車遭拖車撞亡 肇事者逃逸
月內第2起 皇后區兩車相撞 72歲華嫗身亡

月內第2起 皇后區兩車相撞 72歲華嫗身亡
杜濤眼科中心 矯正兒童近視權威

杜濤眼科中心 矯正兒童近視權威

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死