康尼島元旦「北極熊」冬泳回歸 為社區募款

新年康尼島北極熊入水活動回歸。(本報檔案照)

一年一度的布碌崙 (布魯克林)康尼島 新年冬泳活動正步入最後籌備階段，這項傳統活動將在2024年1月1日元旦舉行，已是第121屆；主辦方預計，當日將有數千名參與者身穿泳褲泳衣，跳入冰冷的大西洋海水裡，以挑戰自我的極限方式開啟新的一年，該活動所籌到的款項也將投入於社區建設中。

冬季游泳活動由康尼島北極熊俱樂部(The Coney Island Polar Bear Club)舉辦，一路追溯到1903年，但2021年因新冠疫情 被取消，直到2023年才全面恢復原有規模；該活動並不收費，但鼓勵捐款，所有的款項將用於支持康尼島社區的非營利組織，幫助當地社區的發展。

主辦方指，去年籌到的金額是12萬6000元，而今年截止當前已有3萬2000元，相信接下來還會陸續有更多人報名，希望能突破去年的籌款數額，他們也預計將會有超過4000人參與。

北極熊俱樂部主席托馬斯(Dennis Thomas)說，大多數遊客都會到時報廣場跨年，但只有真正的紐約客，會在元旦那天出現在康尼島，用特別的方式擁抱大海；他強調，這是一種棄舊迎新的方法之一，每個人參加冬泳都有各自的理由，但他相信這就是清理思緒、告白過去最好的方式，歡迎所有人到康尼島的大西洋暢游，迎接新年。

若不想跳入冰冷的大西洋游泳，但又想對社區有所貢獻，民眾也可到現場購買紀念衫、帽子、杯子，或是當地景點的門票。

2024年康尼島冬遊活動將於1月1日(周一)上午11時舉行，康尼島沙灘則將於早上10時便開放；若想查詢更多詳情，可瀏覽https://www.polarbearclub.org、撥電至(917) 533-3568、或電郵[email protected]。