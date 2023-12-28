冬季安全駕駛 州府發布建議

為增加冬季駕駛安全，紐約當局近日共同發布安全駕駛建議。(取自pexels)

為幫助紐約居民在冬季駕駛安全，紐約州 汽車監理廳(DMV )、州長交通安全委員會(GTSC)、州交通廳、州警局和州高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)，近日共同發布安全駕駛建議。

DMV廳長施洛德(Mark J. F. Schroeder)說，在冬季行車前，應查看天氣預報，要確保車輛和車頭燈清晰，沒有被冰雪覆蓋，並確保輪胎有足夠的胎紋，特別是在路面結冰時，要以安全速度行駛；另外，州法律允許從10月16日到4月30日使用冬季輪胎。

州高速公路管理局發言人提醒駕駛者，遇到鏟雪車時應減速慢行，若在後方切勿逼近，保持距離；州警局發言人表示，準備充足是冬季行車的關鍵，建議駕駛者應在惡劣天氣下減速慢行、保持警覺；州交通廳廳長呼籲駕駛者在惡劣天氣時避免外出，交通部專業人員也將隨時全力確保道路安全。

為安全駕駛，當局也提醒民眾：開車前應先暖車，並用除霜器清理窗戶；當啟動雨刷時，必須打開車頭燈；不要超速，車輛之間保持足夠的距離；不要試圖超車或在車流中穿梭；注意打滑現象，尤其是橋梁上。

要隨時攜帶手機，但不要在駕駛時發短信，尤其是在暴風雪 天氣駕駛時；在車上裝備應急用品，包括鏟子、掃帚和冰刮器、砂土或貓砂等，以防車輛被困在雪中；充電寶、手電筒和警示設備、毯子、水和食物，以及必要的藥物。

為獲取最新路況信息，請撥打511，訪問www.511NY.org或下載免費手機應用，可24小時隨時查看有關施工、事故和冬季道路狀況的信息，民眾可以在上路之前確定是否適宜開車。