西奈山貝斯以色列醫院欲提前關閉 州府下禁令

位於曼哈頓下城的西奈山貝斯以色列醫院,計畫明年關閉,但在聖誕節前,紐約州衛生廳致函西奈山,命令其停止關閉進程。(記者許君達╱攝影)

紐約西奈山醫療系統(Mount Sinai Health System)計畫關閉其旗下位於曼哈頓 下城的貝斯以色列 醫院(Mount Sinai Beth Israel Hospital),並已開始逐漸轉移該院的部分部門、削減原有的服務。但在聖誕節前,紐約州 衛生廳致函西奈山,命令其停止關閉進程。

衛生廳醫院、診斷與治療中心司(Division of Hospitals and Diagnostic and Treatment Centers)司長舒爾曼(Stephanie Shulman)在信中指出,未經州府批准就削減病床和關閉醫院是非法的,如果院方不遵守停止令而繼續關閉醫院,州府方面還講採取包括申請法院禁制令在內的其他措施對其加以制止。

據悉,西奈山醫療系統以經營不良、存在巨額虧損為由,已在今年10月向州衛生部門提交計畫,稱將於2024年7月完全關閉貝斯以色列醫院,並在此之前逐漸削減該院的功能和服務。不過,紐約州相關法律規定,院方必須在得到州府的批准之後才能進行關閉作業,而目前貝斯以色列醫院的關閉申請尚未獲批,院方就已開始裁撤一些部門和服務。州府警告該院,如果不停止裁撤,將面臨每天2000元的民事處罰。

曼哈頓下城地區醫療資源較為缺乏。貝斯以色列醫院位於曼哈頓東15街,是下城地區僅有的兩座具備24小時急診服務的綜合醫院之一。在該院開始裁減服務後,紐約市消防局下屬急救部門已下令,要求從2023年12月31日起,中風病人不得再送往貝斯以色利醫院急救。而到目前為止,下城地區發生的急診或搶救案例已經有多數都會直接送往位於中城的表維醫院(Bellevue Hospital),不僅路途遙遠而且交通壅堵嚴重。

一直推動反對醫院關閉的市議員利華娜(Carlina Rivera)表示,貝斯以色列醫院逐漸私自削減服務和床位,不僅不符合州法,同時也是罔顧本地社區的聲音。市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)也對州府的命令表示歡迎,他表示,這是一個重要的勝利。