我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

西奈山貝斯以色列醫院欲提前關閉 州府下禁令

記者許君達╱紐約報導
位於曼哈頓下城的西奈山貝斯以色列醫院，計畫明年關閉，但在聖誕節前，紐約州衛生廳致函西奈山，命令其停止關閉進程。（記者許君達╱攝影）
位於曼哈頓下城的西奈山貝斯以色列醫院，計畫明年關閉，但在聖誕節前，紐約州衛生廳致函西奈山，命令其停止關閉進程。（記者許君達╱攝影）

紐約西奈山醫療系統(Mount Sinai Health System)計畫關閉其旗下位於曼哈頓下城的貝斯以色列醫院(Mount Sinai Beth Israel Hospital)，並已開始逐漸轉移該院的部分部門、削減原有的服務。但在聖誕節前，紐約州衛生廳致函西奈山，命令其停止關閉進程。

衛生廳醫院、診斷與治療中心司(Division of Hospitals and Diagnostic and Treatment Centers)司長舒爾曼(Stephanie Shulman)在信中指出，未經州府批准就削減病床和關閉醫院是非法的，如果院方不遵守停止令而繼續關閉醫院，州府方面還講採取包括申請法院禁制令在內的其他措施對其加以制止。

據悉，西奈山醫療系統以經營不良、存在巨額虧損為由，已在今年10月向州衛生部門提交計畫，稱將於2024年7月完全關閉貝斯以色列醫院，並在此之前逐漸削減該院的功能和服務。不過，紐約州相關法律規定，院方必須在得到州府的批准之後才能進行關閉作業，而目前貝斯以色列醫院的關閉申請尚未獲批，院方就已開始裁撤一些部門和服務。州府警告該院，如果不停止裁撤，將面臨每天2000元的民事處罰。

曼哈頓下城地區醫療資源較為缺乏。貝斯以色列醫院位於曼哈頓東15街，是下城地區僅有的兩座具備24小時急診服務的綜合醫院之一。在該院開始裁減服務後，紐約市消防局下屬急救部門已下令，要求從2023年12月31日起，中風病人不得再送往貝斯以色利醫院急救。而到目前為止，下城地區發生的急診或搶救案例已經有多數都會直接送往位於中城的表維醫院(Bellevue Hospital)，不僅路途遙遠而且交通壅堵嚴重。

一直推動反對醫院關閉的市議員利華娜(Carlina Rivera)表示，貝斯以色列醫院逐漸私自削減服務和床位，不僅不符合州法，同時也是罔顧本地社區的聲音。市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)也對州府的命令表示歡迎，他表示，這是一個重要的勝利。

以色列 曼哈頓 紐約州

上一則

市教育總監班克斯 關注青少年心理健康

下一則

時報廣場地鐵站 高峰時段爆搶案

延伸閱讀

影／北加薩地道發現5以色列人質遺體 上周影片人還活著

影／北加薩地道發現5以色列人質遺體 上周影片人還活著
梵蒂岡聖誕慶典展開 教宗主持子夜彌撒呼籲和平

梵蒂岡聖誕慶典展開 教宗主持子夜彌撒呼籲和平
以哈戰爭殃及平民 輝達及全球員工捐款1500萬元

以哈戰爭殃及平民 輝達及全球員工捐款1500萬元
2天內13名以軍戰死加薩中南部 顯示哈瑪斯仍頑抗

2天內13名以軍戰死加薩中南部 顯示哈瑪斯仍頑抗

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

2023-12-19 06:17
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
斯塔福德郡警長辦公室搜獲嫌犯身上的贓品。(取自斯塔福德郡警長辦公室)

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

2023-12-23 11:56

狂風暴雨席捲紐約影響早上通勤 長島風暴最為嚴重

2023-12-18 09:44
前紐約市長朱利安尼。(美聯社)

判賠喬州選務官1.48億 負債恐達5億…朱利安尼申請破產

2023-12-21 13:09

超人氣

更多 >
夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布
MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號