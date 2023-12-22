華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

在華爾街 熙來攘往的高樓大廈之間，一名才華橫溢的華人 會計師搖身一變成為時薪高達千元的「職業女友」，並以商界人士作為客戶目標，在假日季每周可掙數萬元。

據「商业内幕」(Business Insider)等媒體報導，居住在紐約市的華人女子李米婭(Mia Lee，音譯)，原本在華爾街做會計師，現在在市內一家脫衣舞俱樂部工作，大部分時間招待華爾街銀行業者，甚至在周末陪他們返回家中。

據李米婭描述，她轉行「職業女友」行業已有五年，成為脫衣舞者也有一年半時間。她表示，在假日季開始的12月前兩周，通常是她最忙碌和收入最高的時期，僅一周內，她的收入便達3萬4000元。

李米婭說，在寒冷天氣下，室內節日聚會也變多，客戶自然增加，其中相當一部分客戶不喜好和家人共度時光，所以他們會找尋逃避的方式。統計顯示，在德州 及阿拉斯加等地的脫衣舞者，也發現在12月的客戶比平日增多。

李米婭受訪表示，她每周工作六天，作「隨叫隨到」的脫衣舞表演，服務對象是「貴賓客戶」，每晚收入可達數千元。現年35歲的李米婭，年輕時從中國移民來美，據稱在華爾街工作有十餘年，她在言談中對金融業務和奢侈品牌熟稔，聊起豪華汽車、蘇格蘭威士忌和進口雪茄等如數家珍，時常讓客戶驚訝。

她自稱曾遊歷60餘個國家，會說四種語言，以及有許多「男士的愛好」，包括射擊和賽車等，因此客戶經常用「最有趣的女性」評價她。李米婭說，她能夠專注於賺錢和在娛樂中最大化地利用個人時間，無論扮演華爾街高管的女友，還是他們的豔遇對象。