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201初中霸凌華生案 嫌犯面臨20多項控罪

記者顏潔恩／紐約報導
華裔家長雷廷鐸(右)與發言人陳家齡(左)。(記者顏潔恩／攝影)
華裔家長雷廷鐸(右)與發言人陳家齡(左)。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)201初中華生霸凌事件引發華社關注後，布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室宣布撤銷華裔家長雷廷鐸的控罪，並將注意力放在中東裔男子沙博(Hassan Saab)身上；據檢方最新消息，沙博將面臨20多項指控，而兄弟倆中原本被捕的哥哥，經紐約市司法部門的調查後，決定不提出指控。

針對以上消息，雷廷鐸一家的發言人、華埠社區人士陳家齡表示，沙博被控20多項罪名，而每項罪名又累積多個指控，共計超過100項，很慶幸他受到法律的制裁；他說，若沙博罪名成立，將會面臨最嚴重的後果和監禁，而他認為基於大量的錄影證據，他對沙博最終被定罪有信心，也會持續跟進這一案件。

不過，在案發過程中也使用了種族歧視字眼的中東裔嫌犯的母親卻未被控，這一點令陳家齡感到失望；他指出，當中東裔男子來到雷廷鐸的家門前打鬥時，他的母親在過程中曾朝他們說道，「你們華人不屬於這裡」，並在警員在場的情況下仍囂張跋扈，朝華裔家庭竪起中指大罵「中國佬」(Chink)，連警員都看不下去，叫她閉嘴。

陳家齡表示，一名會說英文、案發時在場的目擊者清楚聽見這位母親當時所使用的語言，他也在一次庭審中，親自陪這名目擊者出庭，向大陪審團還原案發過程，希望執法機構能以仇恨犯罪展開調查，可惜並未得到他們期期的結果。

至於中涉事的東裔少年，紐約市家事法庭(Family Court)部門認為他未成年，相較於法律懲罰，應通過輔導讓他改正，因此放棄對他的法律追究；陳家齡認為這只會「鼓勵他繼續霸凌別人」，顯然也不是華裔家庭想要的結果，但也別無他法。

布碌崙地檢處隨後發布聲明指出，沙博目前已被起訴，面臨的最高指控是一級攻擊罪，此案也將移交至國王郡州高等法院；至於過堂日期，以及正式的起訴書仍未確定與公布。

中東裔母親在視頻中被拍到比中指、罵「中國佬」字眼。(視頻截圖)
中東裔母親在視頻中被拍到比中指、罵「中國佬」字眼。(視頻截圖)

布碌崙 華裔 紐約市

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