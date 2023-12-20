改革開放45周年 和統會：中國高速發展、推動中美友好

為慶祝中國改革開放45周年，紐約和平統一促進會牽頭舉辦的座談會於18日在法拉盛舉行。(記者高雲兒／攝影)

為慶祝中國改革開放45周年，紐約和平統一促進會牽頭於18日在法拉盛 舉行座談會，中國駐紐約總領館領事和多個僑團負責人出席。

紐約和平統一促進會主席焦聖安說，中國在45年前開始改革開放，「從那時起，億萬中華兒女逐漸地實現了從富起來到強起來的夢想，幾十年來人民生活水平有了不斷地飛躍和提高，我們在美華人 華僑和留學生也感受到了祖國日新月異的變化和發展」。

他說，改革開放一方面是對內的改革，開放是把中國的大門徹底向世界敞開；另一方面，美國承認「一個中國 」，和中國建交，意義非凡。

中領館 副總領事吳曉明說，改革開放有三方面意義，第一是改革開放與中國的發展，「中國在國際社會創造了一個中國奇蹟，經濟高速發展和社會長期穩定......改革開放的45年，就是中國高速發展的45年」。

第二是改革開放與中美關係，吳曉明表示，改革開放的45年，是中美關係取得歷史性發展的45年，海外華人都是中美民間友好的建設者和推動者，也是中美友好交流的受益者。

吳曉明說，第三點是改革開放與中國的和平統一進程，「中國共產黨確立了爭取祖國和平統一的大政方針......是實現中華民族偉大復興的必然要求，兩岸同胞血脈相連，是血濃於水的一家人」。

多位僑團領袖發言表示，將繼續推動中美兩國合作。