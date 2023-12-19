我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

賞景、遊樂、運動…布碌崙大橋公園今年訪客已逾500萬

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙大橋公園成為紐約客休閒的必去景點之一。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙大橋公園成為紐約客休閒的必去景點之一。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)大橋公園保護協會(Brooklyn Bridge Park Conservancy)數據，座落於布碌崙高地(Brooklyn Heights)和登波(Dumbo)一帶、面積約85畝地的布碌崙大橋公園，今年截至目前共有超過500萬名訪客；這些訪客包括來自紐約市內外的人。

消息指出，民眾造訪公園的理由包括欣賞曼哈頓風景線、遊樂場設施如旋轉木馬、使用公園碼頭提供的運動設備，如籃球場、排球場、釣魚和划船等；在夏季期間，布碌崙大橋公園也提供免費的露天電影節，吸引眾多人來到公園裡觀賞，享受悠閒時光。

在登波街道與標誌性的曼哈頓大橋合影後，走幾條街便能抵達大橋公園的一號碼頭，是不少華裔遊客會選擇的路線之一；當地居民也常到周邊商店、Time Market美食廣場消遣，結束後到大橋公園散步歇息等。

大橋公園保護協會執行董事Nancy Webster說，「我們很感謝贊助商、夥伴以及義工們的支持，在布碌崙大橋公園內打造了一個集結文化、娛樂和環境教育項目的場所」；展望2024年，她和團隊計畫帶來更創新多元、且全年無休的項目，側重在歡迎學生、學校組織、家庭等過來探索。

布碌崙大橋公園已添置不少新設備，包括新的綠色一號碼頭入口(Green Pier entrance)，設立了全新的訪客中心和廁所，今年冬季也首開溜冰場(Glide Brooklyn Bridge Park)，8600平方呎的場地座落在Emily Warren Roebling廣場，以及專門為兒童和青少年設立圖書館，地址：布碌崙1 John Street；明年起，大橋公園也將開放更多新項目，比如食物和飲料博物館(Museum of Food and Drinks)。

布碌崙 曼哈頓 紐約市

上一則

曲怡文 痛批減經費致圖書館周日閉館

下一則

時尚業面臨挑戰 百人會：資源比競爭更重要

延伸閱讀

布碌崙67歲婦人遭挾持 1男1女銀行取走2800元

布碌崙67歲婦人遭挾持 1男1女銀行取走2800元
AI回覆媒體提問？莊文怡指抹黑「不畏恐嚇」

AI回覆媒體提問？莊文怡指抹黑「不畏恐嚇」
華人超市青少年「零元購」 放話：敢報警就找你

華人超市青少年「零元購」 放話：敢報警就找你
民代華社年終送暖 民眾響應

民代華社年終送暖 民眾響應

熱門新聞

老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

2023-12-14 14:32
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙。(取自X平台用戶Sean Scott)

紐約大停電 多人困電梯 意外原因很罕見

2023-12-15 08:49
搬家若遇到搬家公司敲詐，既破財又傷神，因此慎選搬家公司非常重要。(本報檔案照)

低價攬客超收逾300萬元 2搬家公司員工涉詐欺恐坐牢20年

2023-12-14 14:07

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了