賞景、遊樂、運動…布碌崙大橋公園今年訪客已逾500萬

布碌崙大橋公園成為紐約客休閒的必去景點之一。(記者顏潔恩／攝影)

據布碌崙 (布魯克林)大橋公園保護協會(Brooklyn Bridge Park Conservancy)數據，座落於布碌崙高地(Brooklyn Heights)和登波(Dumbo)一帶、面積約85畝地的布碌崙大橋公園，今年截至目前共有超過500萬名訪客；這些訪客包括來自紐約市 內外的人。

消息指出，民眾造訪公園的理由包括欣賞曼哈頓 風景線、遊樂場設施如旋轉木馬、使用公園碼頭提供的運動設備，如籃球場、排球場、釣魚和划船等；在夏季期間，布碌崙大橋公園也提供免費的露天電影節，吸引眾多人來到公園裡觀賞，享受悠閒時光。

在登波街道與標誌性的曼哈頓大橋合影後，走幾條街便能抵達大橋公園的一號碼頭，是不少華裔遊客會選擇的路線之一；當地居民也常到周邊商店、Time Market美食廣場消遣，結束後到大橋公園散步歇息等。

大橋公園保護協會執行董事Nancy Webster說，「我們很感謝贊助商、夥伴以及義工們的支持，在布碌崙大橋公園內打造了一個集結文化、娛樂和環境教育項目的場所」；展望2024年，她和團隊計畫帶來更創新多元、且全年無休的項目，側重在歡迎學生、學校組織、家庭等過來探索。

布碌崙大橋公園已添置不少新設備，包括新的綠色一號碼頭入口(Green Pier entrance)，設立了全新的訪客中心和廁所，今年冬季也首開溜冰場(Glide Brooklyn Bridge Park)，8600平方呎的場地座落在Emily Warren Roebling廣場，以及專門為兒童和青少年設立圖書館，地址：布碌崙1 John Street；明年起，大橋公園也將開放更多新項目，比如食物和飲料博物館(Museum of Food and Drinks)。