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年終感謝郵差、老師 專家指南

記者范航瑜／紐約報導
聯邦法規規定，美國郵政服務(USPS)員工不得接受任何現金、支票或現金等價物。不過，他們可以接受價值20元以下的禮物。(美聯社) FILE - A letter carrier is bundled up in winter clothing while making afternoon deliveries during a cold weather snap, Friday, Feb. 3, 2023, in Portsmouth, N.H. The U.S. Postal Service is replacing tens of thousands of antiquated keys used by postal carriers and installing thousands of high-security collection boxes to stop a surge in robberies and mail thefts, officials said Friday, May 12, 2023. (AP Photo/Charles Krupa, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-05-12，數位典藏序號：20230512210921463】
聯邦法規規定，美國郵政服務(USPS)員工不得接受任何現金、支票或現金等價物。不過，他們可以接受價值20元以下的禮物。(美聯社) FILE - A letter carrier is bundled up in winter clothing while making afternoon deliveries during a cold weather snap, Friday, Feb. 3, 2023, in Portsmouth, N.H. The U.S. Postal Service is replacing tens of thousands of antiquated keys used by postal carriers and installing thousands of high-security collection boxes to stop a surge in robberies and mail thefts, officials said Friday, May 12, 2023. (AP Photo/Charles Krupa, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-05-12，數位典藏序號：20230512210921463】

聖誕季假期即將來臨，在計劃著給親朋好友購買禮物的同時，不少人也會考慮送禮物給這一年裡幫助過自己的服務人員，或直接給小費。消費金融管理公司Bankrate最近的研究發現，44%的美國成年人計劃在今年聖誕節給出和去年一樣多的小費，15%的人則計劃支付更多金額。究竟該給誰小費，又該給多少呢？網媒Nexstar整理了各大主流服務公司的禮品政策，給出一份小費和禮品贈送指南。

波斯特研究所(Emily Post Institute)禮儀專家表示，嚴格控制預算非常重要，不要給任何人超出自己承受能力的小費。若無法承擔一筆「慷慨的小費」，可考慮一份自製禮物。無論給小費還是送出禮物，都應附上一張簡短手寫便條以示誠意。

聯邦法規規定，美國郵政服務(USPS)員工不得接受任何現金、支票或現金等價物。不過，他們可以接受價值20元以下的禮物。波斯特研究所的專家建議，你可以給郵遞員贈送零食、飲料、水杯、暖手器或其他小禮物。禮品卡也屬於可以接受的範圍，但金額須低於20元，且該卡不能兌換現金。

聯邦快遞(FedEx)員工不能接受現金或禮品卡等現金等價物，但公司政策規定他們可接受價值不超過75元的禮物。UPS發言人在給Nexstar的聲明中表示：「我們鼓勵司機『禮貌地拒絕小費』，但若顧客堅持，司機也可以接受。」其他物品如餅乾、手套、卡片和手工藝品等，都是常見的節日禮物。

亞馬遜(Amazon)發言人也表示，該公司的送貨司機不能接受現金小費，只有配送生鮮的司機才能接受小費，並且僅能通過在線支付。亞馬遜也表示接受顧客為司機留下零食或飲料。

很多人都同意教師和教練是尤其值得感謝的對象。個人理財出版商吉普林格(Kiplinger)建議給孩子的老師或體育教練送一份禮物或禮品卡，甚至可以與其他家長湊在一起贈送價值更高的禮物。對於私人教練，禮儀專家推薦贈送價值相當於與一次訓練費用的現金或禮物。同理，對於理髮店或美容院工作人員，顧客可以考慮現金或相當於一次理髮的禮物，或將禮金分給多位工作人員。

富達投資(Fidelity)也建議為保母、寵物保母或遛狗者提供一份不超過一晚或一周工資的現金或禮物。對於療養院員工來說，顧客最好選擇能夠分享的禮物，例如鮮花或食物。波斯特研究所說，除非當地法規明令禁止，居民也可向自己社區的垃圾回收工贈送10至30元的現金或禮物。

儘管如此，對於具體的小費或禮物金額，民眾還需要根據自身情況考慮。有些人因工作規定無法接受小費，其中包括許多知名零售商的收銀員，例如沃爾瑪(Walmart)。雖然他們的員工在聖誕節仍為顧客提供協助，但公司不允許他們接受現金小費。

紐約先鋒廣場梅西百貨門口的節日裝飾。(記者范航瑜／攝影)
紐約先鋒廣場梅西百貨門口的節日裝飾。(記者范航瑜／攝影)

聖誕節 亞馬遜 美國郵政

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