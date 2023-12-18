年終感謝郵差、老師 專家指南
聖誕季假期即將來臨，在計劃著給親朋好友購買禮物的同時，不少人也會考慮送禮物給這一年裡幫助過自己的服務人員，或直接給小費。消費金融管理公司Bankrate最近的研究發現，44%的美國成年人計劃在今年聖誕節給出和去年一樣多的小費，15%的人則計劃支付更多金額。究竟該給誰小費，又該給多少呢？網媒Nexstar整理了各大主流服務公司的禮品政策，給出一份小費和禮品贈送指南。
波斯特研究所(Emily Post Institute)禮儀專家表示，嚴格控制預算非常重要，不要給任何人超出自己承受能力的小費。若無法承擔一筆「慷慨的小費」，可考慮一份自製禮物。無論給小費還是送出禮物，都應附上一張簡短手寫便條以示誠意。
聯邦法規規定，美國郵政服務(USPS)員工不得接受任何現金、支票或現金等價物。不過，他們可以接受價值20元以下的禮物。波斯特研究所的專家建議，你可以給郵遞員贈送零食、飲料、水杯、暖手器或其他小禮物。禮品卡也屬於可以接受的範圍，但金額須低於20元，且該卡不能兌換現金。
聯邦快遞(FedEx)員工不能接受現金或禮品卡等現金等價物，但公司政策規定他們可接受價值不超過75元的禮物。UPS發言人在給Nexstar的聲明中表示：「我們鼓勵司機『禮貌地拒絕小費』，但若顧客堅持，司機也可以接受。」其他物品如餅乾、手套、卡片和手工藝品等，都是常見的節日禮物。
亞馬遜(Amazon)發言人也表示，該公司的送貨司機不能接受現金小費，只有配送生鮮的司機才能接受小費，並且僅能通過在線支付。亞馬遜也表示接受顧客為司機留下零食或飲料。
很多人都同意教師和教練是尤其值得感謝的對象。個人理財出版商吉普林格(Kiplinger)建議給孩子的老師或體育教練送一份禮物或禮品卡，甚至可以與其他家長湊在一起贈送價值更高的禮物。對於私人教練，禮儀專家推薦贈送價值相當於與一次訓練費用的現金或禮物。同理，對於理髮店或美容院工作人員，顧客可以考慮現金或相當於一次理髮的禮物，或將禮金分給多位工作人員。
富達投資(Fidelity)也建議為保母、寵物保母或遛狗者提供一份不超過一晚或一周工資的現金或禮物。對於療養院員工來說，顧客最好選擇能夠分享的禮物，例如鮮花或食物。波斯特研究所說，除非當地法規明令禁止，居民也可向自己社區的垃圾回收工贈送10至30元的現金或禮物。
儘管如此，對於具體的小費或禮物金額，民眾還需要根據自身情況考慮。有些人因工作規定無法接受小費，其中包括許多知名零售商的收銀員，例如沃爾瑪(Walmart)。雖然他們的員工在聖誕節仍為顧客提供協助，但公司不允許他們接受現金小費。
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