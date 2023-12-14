四海劇社新作公演 重現華人傳奇

四海劇社新作公演，盼傳遞華人傳奇故事。(記者劉梓祁╱攝影)

雖然華人 移民美國的歷史不算長，但多年來有大量人物和事件值得銘記，他們無一不是推動了華人權益和影響力，爭取平等和尊重的重要力量；在「排華法案」廢止80周年之際，在曼哈頓華埠 成立54年的四海劇社推出新作，希望啟發觀眾思考和銘記歷史。

根據編劇及導演李強 (Patrick Lee)，這一名為「舞台上總有燦爛的陽光」的舞台劇講述了一個劇團正在為慶祝50周年紀念而尋找劇本，卻面對著可能因財務壓力而終結的可能，因此眾人決定主導敘述自己的故事，最終匯聚成了一個共同的敘事，便是「全體華人的故事」。

該舞台劇全長約兩小時，由多個小故事串連而成，均與華人社區在國內的發展歷史有關，由90世紀一直延續至今。其中部分片段以曼哈頓華埠作背景，在展現城市變遷之餘，也體現了早期移民勞工在新環境中的努力與成功。在該劇公演之時，亦是「排華法案」廢止80周年的紀念日。

李強表示，雖然沒有刻意選擇此時將作品公演，但作為藝術家，他們的責任就是提出問題。他說，在劇中他所提出的問題是，如何界定美國亞裔的身分，以及關於華人群體如何面對歷史傷痕，並銘記重要性不亞於馬丁路德金恩(Martin Luther King Jr)的每一位重要人物。在劇中，不僅有關於黃金德(Wong Kim Ark)和陳果仁(Vincent Chin)的故事，還出現了如貝聿銘(I. M. Pei)、李揚國(Corky Lee)等人的名字。

李強表示，在創作過程明白平衡雙重身分並不容易，但希望觀眾能夠一起尋找答案，或者啟發社區對話。在此之前，他耗時九個月創作劇本，並決定在表演中加入用粵語、國語和英語，雖帶給排練溝通的難度，但希望能夠引起更多觀眾共鳴。此次演出的劇團成員為：林瑞華、朱大鵬、唐仁偉、盧詠珊、周志超、于婷、程慧珊、韓綽桐、湯健鏞、余天祺、何思澄、徐梓航。

該劇將在15、16、17日上演，地點為下東城亨利街藝術中心地下劇場(Abrons Arts Center)，詳情可瀏覽四海劇社網址：www.fourseasplayers.org。