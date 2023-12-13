XR虛擬拍攝 華青團隊藝術創作

紐約華人女團Blackberry出席聖誕派對。(Wlab提供)

隨著時代科技的不斷進步，XR虛擬拍攝逐漸走入大眾視野。在布碌崙 (布魯克林)海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)，一群熱愛電影的年輕人集結，六位創業者分別來自不同的藝術院校，懷著對夢想的追求，共同創立Wlab虛擬拍攝空間。這不僅是一個專業的虛擬拍攝場地，也是學習與文化交流的平台。他們希望在促進中美文化交流的基礎上，協助更多電影人和藝術創作者了解並運用這項新技術。

XR虛擬拍攝是一種運用先進技術和創意設計，在真實場景中構建高度真實虛擬場景的新型拍攝方式。這項技術不僅實現了不凡的拍攝效果，還引入了交互作用，讓觀眾能夠與虛擬場景互動，身臨其境，仿佛穿越時空。

創辦人兼運營總監石天洋表示，Wlab成立源於她在大學時期首次接觸到虛擬拍攝，她深感這項技術的獨特之處，認為此前在華人 社區很難接觸到並能理解的一項技術。正是出於對虛擬拍攝的濃厚興趣，她決定專註於研究和學習這門技術。

她說，由於虛擬拍攝在市場上成本較高，許多從業者難以負擔，且專業人士在推廣這方面的知識和運用技巧上相對匱乏，她希望幫助更多藝術創作者了解和運用這項新穎技術，通過利用新的拍攝方式，為年輕人提供創作空間，使他們能夠實現他們理想中的畫面，拓展創作領域，讓更多的華人學生和業內人士對這項技術有更深入了解。

他們還與紐約大學的師生互動，協助學生使用虛擬拍攝，讓他們親身體驗。一些華人學生對使用虛擬拍攝感到興奮，他們說，「虛擬拍攝平時只是在課本上了解，並沒有切身體驗過。現在有了與當代藝術的交互體驗，可以真實體現場景和不同的視覺效果，非常魔幻」。

Wlab近日舉辦了「聖誕奇妙夜」派對，打造沈浸式科技和藝術體驗，近百位華人青年、留學生 、藝術家和人氣華人網紅參加。工作人員在屏幕前定製了虛擬環境「聖誕小鎮」，聖誕馬車放在屏幕面前，邀請嘉賓坐在馬車上，遊覽聖誕小鎮，結合3D視效，享受奇幻之旅。此外，還有3D投影、AI鏡子，人們可以站在鏡子前加濾鏡，重塑自己的面容。