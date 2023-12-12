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預算被削 紐約3大公共圖書館將縮減服務

記者高雲兒／紐約報導
包括皇后區在內的三大公共圖書館系統於11日發表聲明說，市府若削減5%預算，圖書館恐無法做到每周開放六天。(記者高雲兒／攝影)
包括皇后區在內的三大公共圖書館系統於11日發表聲明說，市府若削減5%預算，圖書館恐無法做到每周開放六天。(記者高雲兒／攝影)

包括皇后區在內的三大公共圖書館系統11日發表聲明說，在市府宣布對所有部門削減5%預算後，他們被通知可能在明年1月再次削減預算，無法每周開放六天；華人民眾表示，圖書館服務一再縮減，會造成很多不便。

由於市府於11月初宣布將在2024財年對所有部門削減5%的預算，截至上月月底，全市多個規模較大的公共圖書館周日暫停營業，包括皇后區法拉盛圖書館；此前，中央分館(Central Library)和法拉盛分館是皇后區唯二兩家七天無休的圖書館。

然而在11日，布碌崙公共圖書館、皇后區公共圖書館以及紐約公共圖書館聯合發布聲明說，最近他們被告知將再次削減5%的預算，最快將在市府公布計畫後的明年1月生效，總額達2250萬元，加上此前的11月削減，則2024財政年度將總計削減4600萬元。

聲明中說，「如果實施這一輪額外的預算削減，圖書館將被迫進一步縮減開放時間，包括結束2015年以來，紐約市民努力恢復的全面六天開放服務。我們知道公共圖書館及其提供的重要服務對許多紐約市民來說是生命線，所以將堅持在這個充滿挑戰的時刻，盡最大努力為我們的社區提供服務」。

目前還未確定哪些圖書館將失去六天開放服務或確定哪一天關閉，因為圖書館的使用情況各不相同，「但失去圖書館服務的時間，對於任何時段都不是好消息」。

在法拉盛圖書館借完書的劉女士表示，自己退休後，每周要來圖書館幾次，「對法拉盛的很多老人來說，可能圖書館就是他們的第二個家」；張女士說，她常常趁著周末來使用打印服務，「現在周日關掉了，要是周六也關掉，那會很不方便」；還有一位不願具名的男士說，「利國利民的服務都關了，錢到底到哪裡去了？」

圖書館在聲明中鼓勵公眾簽署支持三大圖書館系統的承諾，可前往InvestinLibraries.org網站查找。

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