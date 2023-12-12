紐約市衛生局 誓終結臨床統計種族主義

市衛生局慶祝「終結臨床統計算法中種族主義聯盟」 成立兩周年，局長瓦桑表示將繼續加大力度，推進紐約市醫療系統的公平化和公正化。（記者鄭怡嫣／攝影）

紐約市 衛生局12月11日慶祝「終結臨床統計算法中種族主義 聯盟」(Coalition to End Racism in Clinical Algorithms，簡稱CERCA)成立兩周年，並表示將繼續推進紐約市醫療系統的公平化和公正化。

長期以來，紐約市醫療系統中一直存在種族標籤不當使用的現象。例如，根據此前的醫療算法計算，非洲裔患者的腎功能水準比白人患者更健康，因而醫護人員有可能會延遲提供非洲裔患者所需的護理。市衛生局表示，CERCA的成立就是為了推進解決這一問題。聯盟成立以來，已有七個衛生系統修改了其臨床算法。

「醫學界也未能倖免於種族主義的影響。長期以來，種族主義已嚴重影響了我們對待少數族裔的方式，」市衛生局長瓦桑(Dr. Ashwin Vasan)表示。「正面歷史並促進全體市民的健康絕非小事。改善醫療護理、促進公平、終止錯誤做法、建立民眾對公共衛生的信任，將使我們整座城市變得更為健康」。

CERCA在當下的第一階段中，將重點審查三種算法：腎功能、肺功能和剖腹產後陰道分娩領域。有不少機構已經停用了其中至少一種錯誤算法。CERCA宣布，將繼續現有三個重點領域内的審查工作，並將把高血壓 統計算法的使用問題也納入審查領域。

「使用基於族裔的算法做出臨床決策，是一種落後於時代的做法，」市衛生局首席醫療官兼副局長莫爾斯(Michelle Morse)醫生說，「幾十年的研究表明，族裔並非生物學。對於推進21世紀健康醫療系統的公平化和公正化來說，CERCA的工作至關重要」。

多麗絲·杜克(Doris Duke)基金會一直是市衛生局的重要合作夥伴。截至目前，該基金會已提供了290萬元的資助，為改進目前的臨床統計算法提供支持。醫療機構會利用改進後的算法來做出更好的醫療護理決策。