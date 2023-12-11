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中國民族樂團 首度攜手合唱團演出

記者范航瑜╱紐約報導
紐約中國民族樂團本次冬季音樂會上，樂團首次與漢彌爾頓麥迪臣大廈市政廳老人中心合唱團合作，帶來兩首合唱曲目。(記者范航瑜╱攝影)
紐約中國民族樂團本次冬季音樂會上，樂團首次與漢彌爾頓麥迪臣大廈市政廳老人中心合唱團合作，帶來兩首合唱曲目。(記者范航瑜╱攝影)

紐約中國民族樂團(CMENY)12月10日在紐約市雙語與亞洲研究高中禮堂舉行大型亞洲古典傳統音樂會「喜迎龍年」。46位音樂家登台演出，演奏深受樂迷們喜愛的中國古典樂曲。本次音樂會是樂團首次與合唱團合作，帶來兩首合唱曲目。

「中國傳統音樂是中華文化的重要組成部分。我從小時候起就在聆聽和演奏中國傳統音樂，可以說是在這種音樂的薰陶之下長大的，」活動指揮高藇懷(Julian Gau)表示。據他介紹，為了準備本次演出，樂團共排練了四次，每次都長達四至五個小時。

今年是高藇懷加入樂團的第二年。高藇懷畢業於布朗大學音樂和數學糸，在波士頓音樂學院獲得管絃樂指揮碩士學位。他從11歲起就是樂團團員，在樂團中演奏二胡和大提琴。

音樂會的上半場以精緻的室內樂風格為特色，融入了樂團優秀學生的古典樂器演奏。楊飛飛以高胡領奏廣東音樂作品「平湖秋月」和「旱天雷」，拉開演出序幕。隨後，笛子獨奏演奏了「掛紅燈」，二胡獨奏呈現了「楚頌」，古箏合奏則帶來「盛世國樂」。最後，三首小合奏「遐想」、「送我一枝玫瑰花」和「行雲流水」結束了上半場的演出。

本次冬季音樂會的下半場是合唱和大合奏表演。樂團與漢彌爾頓麥迪臣大廈市政廳老人中心合唱團合作表演了「我只在乎你」與「九九艷陽天」。高藇懷表示，「在中國音樂中，管絃樂和合唱同台演出是非常少見的。我們特別激動能夠將這樣一次合作演出帶給大家」。

合唱完畢後，樂團演奏「瑤族舞曲」、「良宵」、「趕牲靈」、「望春風」和「茉莉花」五首曲目，為冬季音樂會畫下句點。

葉美蓮是紐約中國民族樂團的忠實觀眾。自樂團成立以來，她幾乎每年都會蒞臨參加冬季音樂會。她說，對她而言，音樂會不僅僅是聆聽音樂的時刻，更是一次深刻感受樂團豐厚傳統音樂與當地華人社區凝聚力的體驗。

古典樂 老人中心 紐約市

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